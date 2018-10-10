Buz yeme isteği kansızlık sebebi olabilir

Kansızlık, tıbbi karşılığı ile “anemi”, dokulara oksijen taşıyan kan elemanlarının yetersiz olması olarak tanımlanıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül,Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre hemoglobin değerinin erkeklerde 13 g/dL, kadınlarda 12 g/dL’nin altında olmasının anemi olarak değerlendirildiğini söyledi.

KANSIZLIK BELİRTİSİ

Erişkin bir hastada en sık görülen kansızlık belirtilerinin halsizlik, baş dönmesi ve çarpıntı olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “Çocuklarda büyüme gelişme geriliği, zekâ düzeyinde gerilik ve buna bağlı olarak okul başarısında düşüş görülebilir” açıklamasında bulunurken, yaşlı hastalarda da nefes darlığı, yol yürümekte zorlanma, ayaklarda şişlik gibi belirtilerin olabildiğini söyledi. Kansızlığa vücudun uyum sağlayabildiğini ve kansızlığın bir noktaya kadar hiçbir belirti vermediğine dikkat çeken Dr. Fatih Bünül, “Bazı özel durumlarda ise; taş, toprak, kahve, buz yeme isteği, saç dökülmesi, tırnak bozuklukları, dudak kenarında çatlamalar görülebilir” dedi.

BİRDEN ÇOK NEDENE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Hastaların genelde kansızlığın tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkabileceğini düşündüğünün altını çizen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Bünül, “Oysa kansızlığın birden çok nedeni olabilir. Bu nedenler arasında demir eksikliği, talasemisendromları, kronik böbrek hastalığı, endokrin hastalıklar, B12 eksikliği, folik asit eksikliği, kemik ve kemik iliği hastalıkları, kronik hastalığa bağlı anemiler, karaciğer hastalıkları ve emilim bozuklukları yer alıyor” şeklinde konuştu.

TEDAVİ KANSIZLIĞIN NEDENİNE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Kansızlığın tedavisinden önce sebebinin ortaya konularak nedeninin ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “Bu sebep vitamin eksikliği ise, verilecek ilaçlarla vitamin eksikliği giderilmeli. Kansızlık çok fazla ve kişinin yaşamsal fonksiyonlarını tehdit ediyorsa kan vermek de gerekebilir” dedi.

DÜZENLİ VE DOĞRU BESLENME TEDAVİDE ÖNEMLİ

Kan yapımı için gerekli besinleri almamanın da kansızlığın artmasına neden olabildiğini vurgulayan Dr. Fatih Bünül, “Kansızlık tedavisinde doğru ve düzenli olarak özellikle demir içeren gıdalar ile beslenmek önemli. Kansızlığı olanla özellikle karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balık eti, yumurta, üzüm ve pekmez, kuru baklagil, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler, yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı) fındık, fıstık ve susam tüketebilirler” önerisinde bulundu. (Haber Merkezi)