Büyüme üzerine en çok etki eden iki hormondan biri büyüme, diğeri tiroit hormonudur. Büyüme hormonu en çok geceleri uykuda salgılanıyor. Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kara, çocuklarda büyüme-gelişme ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Kara, “Çocuğun vücudu büyür, zihni gelişir. Büyüme ve gelişme geriliği bazen birlikte görülebilirken, bu iki durumu birbirinden ayırmak gerekiyor. En çok geceleri uykuda salgılanan büyüme hormonunun başlıca etkisinin boy büyümesini artırmak” şeklinde konuştu.

12 YAŞINDA ERKEKLER 150, KIZLAR 153 SANTİMETRE OLUR

Kara, büyüme yaşı, erken ve geç ergenlik belirtileri hakkında, “Büyüme üzerine en çok etki eden iki hormondan biri büyüme diğer tiroit hormonudur. Büyüme hormonu, beyin bölgesinde bulunan hipofiz bezinden salgılanır. Büyüme hormonu seviyeleri gün içinde artma ve azalmalar gösterir, en çok gece uykuda salgılanır. Uyku, egzersiz, fiziksel stres, ergenlik, açlık ve kan şekerinde düşme büyüme hormonu salgısını uyarır. Büyüme hormonunun başlıca biyolojik etkisi, boy büyümesini artırmaktır. Ayrıca kemik kalınlığını, yumuşak doku (kas) büyümesini, protein üretimini, insülin direncini ve kan şekeri seviyesini de artırır” ifadelerini kullandı.

Ortalama doğum boyunun 50 santimetre olduğunu ve bir bebeğin ilk yıl 25 santimetre uzayarak doğum boyunun 1 buçuk katına ulaştığını sonrasında ise, büyüme hızının giderek yavaşladığını söyleyen Kara, “İkinci yıl ortalama 12 santimetre, üçüncü yıl 8 santimetre ve dördüncü yıl 7 santimetre olur. Dolayısıyla çocuklar 4 yaşta ortalama 102 santimetre boy ile doğum boyunun 2 katına ulaşırlar. Sonraki yıllarda ergenliğe kadar yıllık büyüme hızları ortalama 5-6 santimetre artarak devam eder. Böylece 12 yaşta, erkekler ortalama 150 santimetre ve kızlar da 153 santimetre ile doğum boyunun 3 katına ulaşır” şeklinde konuştu.

ERİŞKİN BOYLARINA KIZLAR 16, ERKEKLER 18 YAŞINDA ULAŞIR

Olcay Neyzi ve arkadaşlarının 2008 yılı araştırması verilerine göre, ülkemizdeki nihai erişkin boy uzunluğu kızlarda ortalama 163 santimetre ve erkeklerde 176 santimetredir. Büyüme hızı yıllık 1 santimetrenin altına düşmüşse büyüme tamamlanmak üzeredir. Ergenlik döneminin sonunda erişkin boyun yüzde 99’u tamamlanıyor. Kızlar yaklaşık 16 yaşında ve erkekler 18 yaşında erişkin boylarına ulaşıyor.

ERKEKLER KIZLARDAN DAHA FAZLA UZUYOR

Kızlarla erkeklerin büyümesi ergenlik döneminde farklılaşıyor. Bu farklılık erişkin boy ortalamalarının farklı olmasını sağlıyor. Kızların ergenlik büyümesi erkeklere göre 2 yıl önce başlıyor ve sonlanıyor. Kızların 2 yıl daha az uzaması, 8-10 santimetre fark yaratıyor. Ergenlikte erkekler toplam 25-30 santimetre uzarken, kızlar 20-25 santimetre boy atıyorlar, bu da 3-5 santimetre civarında farka neden oluyor. Böylece erkeklerin ortalama erişkin boyu, kızların boyundan yaklaşık 13 santimetre uzun oluyor.

Büyüme geriliğine de değinen Kara, “Bir zaman dilimindeki büyüme hızının yaşıtlara göre geri olmasıdır. Örneğin, 6 yaş ile ergenlik arasındaki bir çocuğun yıllık büyümesi 4 buçuk santimetreden azsa ‘büyüme geriliği’ vardır. Büyüme hızını değerlendirirken büyüme eğrilerinden yararlanılır. Hayatın ilk 2 yılında büyüme eğrisinde aşağı veya yukarı fizyolojik sapmalar gözlenebilir. 2 yaşından büyük bir çocuğun büyüme eğrisinde aşağı kayma gözlenirse büyüme geriliği vardır” açıklamalarını yaptı.

HABER MERKEZİ