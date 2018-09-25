Büyük tehlike: Metamfetamin

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, bağımlılık yapan ve ciddi psikiyatrik rahatsızlıkları da beraberinde getiren metamfetamin maddesi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Metamfetamin, uyarıcı özelliği olan, halüsinasyon gördürücü uyuşturucu bir maddedir. Çok hızlı bağımlılık yapması, toleransın çok hızlı gelişmesi ve ek psikiyatrik hastalıklara çok sık olarak sebep olması nedeniyle diğer uyuşturucu maddelerden ayrılmaktadır” diyen Doç. Dr. Onur Noyan, “Metamfetatin, çok farklı yollarla birlikte, sıklıkla sigara dumanı yoluyla kullanılmaktadır. Metamfetaminin beyinde yaptığı etkiler, beyin hücrelerine özellikle dopamin ve seraotonin nöronları yoluyla toksik etkide özellik göstermektedir” dedi.

EN SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK YAN ETKİLER

“Metamfetaminin psikiyatrik yan etkileri bağlamında düşündüğümüzde, saldırganlık ve şiddet çok sık karşımıza çıkan belirtilerdir” diyen Doç. Dr. Onur Noyan,“Paranoya, şüphecilik, alınganlık, şiddet davranışı, bununla birlikte duygu durumunda ani yükselmeler ve düşmeler metamfetamin kullanımıyla eşlik eden çok ciddi psikiyatrik belirtiler olarak önümüze çıkmaktadır. Metamfetamin kullanımının psikiyatrik belirtilerinin sık olması sebebiyle, tedavisi sıklıkla hastanede yatarak yapılmaktadır. Metamfetamin kullanımının beyinde yaptığı toksik etkilerle birlikte eşlik eden psikiyatrik hastalıkların tedavisi ilaçlarla mümkün olmaktadır” şeklinde konuştu.

Dr. Noyan, bağımlılığa dair genel değerlendirmelerde bulundu. Bağımlılığın uzun süreli bir beyin hastalığı olduğunu belirten Doç. Dr. Noyan, “Bağımlılık dediğimiz zaman, sadece uyuşturucu maddeler değil, uyuşturucu maddelerle birlikte birçok davranışsal bağımlılık da bu tanımın altına girmektedir” dedi.

KONTROL PROBLEMİ

“Bağımlılıkta temel sorun, kişinin kendini kontrol edememesidir. Kullandığı maddeyi durduramaması, oynadığı oyunu bırakamaması, oynadığı kumarı bırakamaması, ya da cinsel davranışlarını kontrol altına alamaması da bağımlılık tanımı altına girmektedir” diyen Noyan,“Peki biz kimlere bağımlı diyoruz? Bir kişi tasarladığından daha fazla madde kullanıyorsa, madde kullanımını sonlandırmak isteyip, bunu sonlandırmakta başarısız oluyorsa, sonlandırmaya çalıştığında ve maddeyi bıraktığında çok ciddi eşlik eden yoksunluk belirtileri açığa çıkıyorsa, kullanmış olduğu maddenin miktarı giderek artmaktaysa, kullandığı madde sebebiyle iş, okul, aile ve sosyal hayatında sorunlar yaşamaya başladıysa ve bu madde kullanımı başka psikiyatrik belirtilere de eşlik ediyorsa, bağımlılıktan söz edebiliriz. Bu belirtilerinbir ya da birkaç tanesi varsa bir hekimin değerlendirmesi ile bağımlılık tanısı konur ve tedaviyle ilgili girişimlere başlanır” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)