Nemli kalan havlular ve paspaslar da tehlikelidir. Nemli ortamda kolayca oluşan ve çoğalan bakteriler, zaman için banyo geneline yayılabilir. Bu durumu önlemek için havluları sürekli değiştirmek ya da kağıt havlu kullanmak çözüm olabilir. Paspasların da sürekli havalandırılması gerekir. Banyo kullanımından sonra zemini kurulayıp, banyoyu havalandırmak çok önemli.

BANYO TEMİZLİĞİNDE SİRKE ÇOK ETKİLİ

Temizlik yaparken genel olarak deterjan kullanmamaktan yanaysanız; doğal yolları deneyebilirsiniz. Örneğin sirkeyi deneyebilirsiniz. Fısfıs şişelerinden birine doldurduğunuz sirkeyi fayanslara sıkarsanız kolaylıkla temizleneceği göreceksiniz. Yine sirke, banyo, lavaboda ve duş kabininde ki su lekelerinin temizlenmesinde de oldukça etkili.

KARBONAT MUCİZESİ

Bir diğer yöntem karbonat. Karbonat lavabo ve küvet temizliğinde oldukça etkili. Karbonat kullanarak ovaladığınız banyonuzun daha temiz olduğunu sizde göreceksiniz.

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