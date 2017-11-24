24 Kasım 2017 Cuma

BUNLARI YAPIN DAHA TEMİZ BANYONUZ OLSUN

Banyolar, sürekli nemli kalmalarından ötürü, bakterilerin oluşumuna en müsait alanlardır. Peki, banyolar nasıl temizlenmeli? İşte ayrıntılar…

24 Kasım 2017 Cuma 10:47
BUNLARI YAPIN DAHA TEMİZ BANYONUZ OLSUN

  Nemli kalan havlular ve paspaslar da tehlikelidir. Nemli ortamda kolayca oluşan ve çoğalan bakteriler, zaman için banyo geneline yayılabilir. Bu durumu önlemek için havluları sürekli değiştirmek ya da kağıt havlu kullanmak çözüm olabilir. Paspasların da sürekli havalandırılması gerekir. Banyo kullanımından sonra zemini kurulayıp, banyoyu havalandırmak çok önemli.

BANYO TEMİZLİĞİNDE SİRKE ÇOK ETKİLİ
  Temizlik yaparken genel olarak deterjan kullanmamaktan yanaysanız; doğal yolları deneyebilirsiniz. Örneğin sirkeyi deneyebilirsiniz. Fısfıs şişelerinden birine doldurduğunuz sirkeyi fayanslara sıkarsanız kolaylıkla temizleneceği göreceksiniz. Yine sirke, banyo, lavaboda ve duş kabininde ki su lekelerinin temizlenmesinde de oldukça etkili.

KARBONAT MUCİZESİ
  Bir diğer yöntem karbonat. Karbonat lavabo ve küvet temizliğinde oldukça etkili. Karbonat kullanarak ovaladığınız banyonuzun daha temiz olduğunu sizde göreceksiniz.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahBanyo Temizliği

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