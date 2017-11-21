21 Kasım 2017 Salı

Bunları yap, kış hastalıklarından korun!

Kış aylarının soğuk ve yağışlı günleri yaklaşırken hastalıklar da artış göstermeye başlıyor. Özellikle gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, bronşit ve zatürreye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu hastalıklarla mücadele etmek için hastalanmadan gerekli tedbirleri almak önem taşıyor. Dahiliye Bölümü’nden Uz. Dr. Özlem Kaplan, kış hastalıklarından korunmanın yolları hakkında bilgi verdi.

21 Kasım 2017 Salı 11:27
Bunları yap, kış hastalıklarından korun!

  Kaplan, “Kış mevsimi hastalıkların en çok artış gösterdiği mevsimdir ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulması ve korunması gerekmektedir. Bunun için öncelikle dengeli beslenme, kaliteli uyku, düzenli egzersiz, temiz hava ve stresten uzak bir yaşam ile bağışıklık sistemi kuvvetlendirilebilmektedir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için özellikle antioksidan ve probiyotik tüketimi önemlidir. Bu nedenle mevsim geçişlerinde vitamin ve mineral deposu olan sebze ve meyve grubuna özellikle önem vermek, vitamin ve mineralleri doğal ve doğru kaynaklardan almak gerekmektedir. Takviye amaçlı aşırı dozda ve kontrolsüz kullanılan vitaminler ise başka hastalıklara davetiye çıkarabilmektedir” diye konuştu.

BU TEDBİRLER SİZİ KORUYOR
  Soğuk havaların yaklaştığı bu günlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, hem hastalıklardan korunmayı hem de hastalığı çabuk atlatmayı sağlamaktadır. 10 maddede sizi sağlıklı kılacak öneriler şunlardır:

“-Günde ortalama 6-8 saat kaliteli uyku uyuyun.
-Fiziksel ve ruhsal stresten uzak durun.
-Her grup besinden dengeli ve yeterli beslenin.
-Vücudunuz için en uygun egzersizi belirleyip düzenli olarak yapın
-Günde en az 2,5-3 litre sıvı tüketin.
-Herhangi bir şikayetiniz olmasa dahi sağlık kontrolünüzü düzenli olarak yaptırın.
-Tüm tütün ürünlerinden ( sigara, nargile, puro, pipo, vs. ) uzak durun.
-Doktorunuz önermediği sürece gereksiz antibiyotik, vitamin veya takviye gıda ekstreleri kullanmayın.
-Hava koşullarına uygun giyinmeye özen gösterin.
-Pozitif düşünün ve sevdiklerinize zaman ayırın.”

HABER MERKEZİ
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