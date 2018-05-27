Bunları biliyor musunuz?

Sivrisinekler üremelerini hızlı ve çok sayıda gerçekleştirirler. Beslenme ve üremek için kan emmeye ihtiyaç duyan sivrisinekler insanlardan sürekli kan emerler. Sivrisinekler, kan emdiği hastalıklı bir canlıdan aldığı kanı, bir diğer canlıyı sokması esnasında o canlının kanına bulaştırarak hastalık oluşturmasında en önemli taşıyıcıdırlar.

Özellikle yaz aylarında halka açık piknik, kamp, turistik ve kentsel yaşam alanlarında sivrisinek ısırmaları insanların huzurunu kaçırmakta olup, insanlara psikolojik rahatsızlık vererek toplumsal aktiviteleri olumsuz yönde etkilemektedirler.

Sivrisinekler, ısırdıkları yerde şişme ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.

SİVRİSİNEK ARACILIĞIYLA BULAŞAN HASTALIKLAR

Sivrisinek ısırdığı takdirde sıtma, filarya, sarı humma, batı nil ateşi, ansefalit, dank humması, çeşitli cilt hastalıkları yaşanabiliyor. Peki, bu sivrisinekler nerelerde ürer?

Sivrisinekler göletler, bataklıklar, süs havuzları, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, fosseptikler, kanallar ve benzeri durgun su birikintisi oluşabilecek her yerde üreyebiliyor. Sivrisineklerle entegre mücadele edebilmek için, yaşam döngülerinin iyi bilinmesi ve halkın da desteği ile bu yaşam zincirlerinin kırılması gerekiyor.

Sivrisinekler yaşamlarını 4 dönemde tamamlar. Sokucu, emici tip ağız yapısına sahiptirler. Sivrisineklerin sadece dişileri kan emer, yaşam süreleri 14-112 gün arasındadır. Erkek sivrisinekler kan emmezler, bitki özsuyu ve meyve suları ile beslenirler. Akşam karanlığından şafak vaktine kadar aktiftirler. Üreme alanlarından 500-1000 metreden fazla uçmayı tercih etmezler.

SİZ NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Sivrisinekler en çok bizim oluşturduğumuz su birikintilerinde çoğalır ve küçük bir yoğurt kabındaki su bile sivrisineklerin üremeleri için uygun ortam oluşturabiliyor. Yine evlerde saksı altlıklarında su birikmemesine dikkat etmekte de fayda görülür. Bahçede süs havuzu, sulama havuzu, kova, lastik, bidon ve benzeri içerisinde biriken suları uzun süre su ile dolu bırakmamalı; en az haftada bir boşaltmalıyız. Bahçelerde aşırı sulama ve otlanmanın önüne geçmekte de yarar görülür.

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