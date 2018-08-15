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BUNLAR SAÇLARA ZARAR VERİYOR!

Sağlıklı ve güzel saçlara sahip olmak herkesin hayalidir. Sağlıklı saçlar için Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek önerilerde bulundu.

BUNLAR SAÇLARA ZARAR VERİYOR!

Sağlıklı ve güzel saçlara sahip olmak herkesin hayalidir. Sağlıklı saçlar için Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek önerilerde bulundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:01
BUNLAR SAÇLARA ZARAR VERİYOR!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Hava fazla kuru olduğu için saçlara daha fazla özen göstermek gerekmektedir. Saçı fazla yıkamak saçı kurutur, kırılarak yıpranmasına neden olur. 3 günde bir yıkamak büyük şehir yaşamanın kirli havasında zorunludur. Saç dipleri ve saç üzerinde yer alan asit ve koruyucu lipit tabakayı erittiği için saçınızı çok sıcak suyla yıkamayın. Ilık suyu tercih edin” diye konuştu.

Dr. Ata Nejat Ertek, “Saç kurutma makinesini yüksek sıcaklıkta çalıştırmayın. Yüksek sıcaklık, fön çekmek ve aşırı sıcak maşalarla saçı şekillendirmek zararlıdır. Saçınızı çok gergin bağlayan ağır toka ve taçlar kullanmayın. Bu şekilde kullandığınız toka ve taçlar saçlarınızın köklerinden çekilmesine ve kopmasına neden olur” dedi.

Dr. Ertek, “Saçınızda sedef, egzama gibi özel bir hastalığınız varsa ya da dökülme gibi bir problem yaşıyorsanız dermatoloğunuzun önereceği kükürt ve katran içeren; mantar ve bakterilere karşı koruyucu özelliği olan ilaçlı şampuanları kullanın” ifadelerini kaydetti.

HABER MERKEZİ

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