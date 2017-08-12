Yüzde beliren lekelerin ciltte bulunan melanosit hücrelerinden kaynaklandığını söyleyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, “Koyuiçerikli olan melanin pigmentlerinin ciltte birikmesi neticesinde, cilt lekelenmeleri meydana gelir. Farklı nedenlere bağlı olarak gelişen lekelenme problemleri, sadece kadınların değil erkeklerin de kâbusu olarak, oluşturduğu görüntüyle rahatsızlık hissedilmesine sebep oluyor. Ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyerek, özgüven kaybına neden olan cilt lekelenmeleri, genetik miras olabildiği gibi; başta uzun süre güneş ışığına maruz kalma, hormonal dengesizlik, hamilelik, doğum gibi nedenlere bağlı olarak da gelişebilmektedir. Fakat güneş lekelenmeleri için önlem alarak, bu sorununun önüne geçmeniz mümkün” açıklamasında bulundu.

GÜNEŞİ SEVİN AMA ZARARLARINI DA İYİ BİLİN

“Güneş sadece lekelenmelere değil, aynı zamanda cildin yaşlanmasına da neden oluyor fakat en büyük D vitamini kaynağımız. Bu yüzden güneşi sevmek ama zararlarını da bilerek hareket etmek en doğrusu. Hemen her yerde duyabileceğiniz öğle saatlerinde dik açıyla gelen güneş ışığından korunmak önemli ve her daim yüksek faktörlü ama içerisinde parfüm ve lekelenmeyi artıracak maddeler olmayan güneş kremlerini sürebilirsiniz. Eğer lekeye eğilimli, gözenekleri açık bir cildiniz varsa, mutlaka cilt tipinize uygun, yüksek koruma faktörlü ürünleri tercih etmelisiniz. Bol su için ve gözeneklerinize sabah saatlerinde birkaç buz eşliğinde tonik gibi uygulama yapın. Kısaca güneş lekelerini oluşmadan engellemek, yaz boyunca cilde iyi bakmak birinci kural” diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, lekeleri baskılamanın çok önemli olduğunun altını çizdi.

GÜNEŞ LEKELERİNE LAZERLİ ÇÖZÜMLER

“Güneşten kaçamadınız ya da farklı nedenle oluşmuş lekeleriniz varsa, hangi nedene bağlı olarak gelişirse gelişsin, cilt lekelerinden kısmen veya tamamıyla kurtulmanız mümkün ama dediğim gibi önlemler almak en mantıklısı” ifadelerine yer veren Cihantimur, ayrıca şu bilgileri verdi:

“Fraksiyonel lazer ve diğer uygulamalarla, cilt lekelerini yok edebiliyoruz. Kişiye özel yapılandırılmış leke tedavileriyle etkili sonuçlar alabiliyoruz. Özellikle güneş lekeleri, doğum lekeleri, yaşlılık lekeleri tedavi edilebiliyor.”

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