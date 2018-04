BU VİTAMİNLER KANSERE KARŞI KORUYOR

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı , 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında kanserden korunmak ve sağlıklı kalmak için gerekli vitaminleri ve vitamin kaynağı besinleri anlattı.

Arpacı, “Vücudun sağlıklı gelişmesi için önemli bir kaynak olan E vitamini, kansere karşı koruyucu vitaminlerin başında geliyor. E vitamini vücudu toksik maddelerden arındırır ve serbest radikaller ile savaşmasına yardımcı olur. Fıstık, antioksidan ve kansere karşı organları koruyucu etkisi bulunan E vitamini kaynağı bir besindir. Her gün 1 avuç kadar tüketildiğinde vücuda omega 3-6 ve 9 sağlar ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.Vücudun olmasa olmazı B vitamini, kansere karşı savunma sistemini destekler. B vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve koruyucu etkisini arttırır. Yemeklerin içinde tüketilen ya da sote şekilde yenebilen mantar ve zeytinyağı birleştiğinde kanser hücrelerine karşı artı koruyucu etki sağlar. Ancak mantarın kaynağı güvenilir yerlerden alınmasına dikkat edilmelidir. Kansere karşı etkili B vitamini kaynağı kuru baklagillerden nohut dakansere karşı vücudun savunma sistemini güçlendirir. En yararlı kuru baklagillerden nohudun haftada en az 2 defa tüketilmesi gerekir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

A VİTAMİNİ KANSOREJEN MADDELERİN ETKİSİNİ AZALTIR

Dyt. Arpacı, “A vitamini kaynakları içerdiği karotenoidler ile kansere karşı koruyucu etki gösterir. Vücutta oluşan kanserojen maddelerin etkisini azaltarak vücudu korur. Göz ve beyin içinde faydalı pek çok vitamin içeren havuç, içerdiği karotenoidler ile kansere karşı koruyucudur. Sanıldığının aksine C vitamini sadece grip, nezle gibi hastalıklara karşı koruma sağlamaz. Vücut direncini artırmak için sıklıkla kullanılan C vitamininin birçok çalışmada kansere karşı koruyucu etkisi de gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com