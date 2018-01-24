BU VİTAMİNLER KANSERDEN KORUYOR

"A vitamini kanserojen maddelerin etkisini azaltarak, kansere karşı koruyuculuk sağlar" diyen Ekinci, B vitaminiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"B vitamin değerinin vücutta yeterli oranda bulunması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi bakımından çok önemlidir. Vücudun savunma sisteminin güçlü olması, kanser de dahil olmak üzere pek çok hastalığa karşı koruyucudur. Kırmızı et, balık, karaciğer, süt, yumurta, soya fasulyesi, ıspanak, domates, mantar, yeşil yapraklı bitkiler ve kuru baklagiller B vitamini açısından zengindir."

D VİTAMİNİ KAYNAĞI GÜNEŞ

"C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir, kolejen üretimini artırır, deri, kıkırdak, tendon, bağ ve kan damarlarının yenilenmesini sağlar. C vitamini eksikliğinde kalp, artrit ve kanser gibi önemli hastalıklar ortaya çıkabilir" ifadelerini kullanan Dr. Ekinci,"D vitaminin vücutta yeterli oranda bulunması, özellikle meme ve kolon kanseri riskini azaltmaktadır. Karaciğer, yumurta sarısı, süt ve süt ürünlerinde az miktarda bulunur. Günlük beslenme ile D vitamini gereksinimi yeteri kadar karşılanamaz. Bu bakımdan en iyi D vitamini kaynağı güneştir" açıklamalarını yaptı.

Ekinci E vitamininin ise, antioksidan etkisi ile vücuttaki sağlıklı hücreleri, serbest radikallerin tahrip edici etkisine karşı koruyucu özelliğe sahip olduğuna değindi.busabahmalatya.com