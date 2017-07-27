Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal alınacak önlemlerle hastalığın büyük oranda önlenebildiğine işaret ederek, ”Hepatit B kan ve cinsel yolla bulaşan bir virüs. Kan nakli, korunmasız cinsel ilişki, damar içi ilaç bağımlılarında aynı enjektörün kullanılması ve anneden bebeğe doğum sırasında bulaşabiliyor. Bunların yanı sıra tırnak makası, tıraş bıçağı ile diş fırçası gibi kişisel eşyaların ortak kullanımıyla da geçebiliyor. Dolayısıyla bu tür bulaşma yollarına karşı önlem almak çok önemli. Hepatit B’den korunmanın en etkin yolu ise hepatit B aşısı yaptırmak” dedi.

ÖNEMLİ BİR RİSK GRUBUNU OLUŞTURUYOR

Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, çocukların doğdukları andan itibaren, yetişkinlerin ise bulaşma açısından yüksek riskli bir iş kolunda çalışıyorlarsa bir an önce hepatit B aşısı yaptırmaları gerektiğini vurgulayarak, bulaşma açısından yüksek risk taşımayan kişilerin de isteğe bağlı herhangi bir yaşta aşı olabileceklerini dile getirdi. Ünal, “Hepatit B virüsü dış ortamda bir hafta canlı kalabiliyor ve Hepatit C’den 10 kat, HIV’den de 100 kat daha bulaşıcı oluyor. Kan ve cinsel yolla bulaşıyor olması sonucu; diyaliz hastaları, kan hastalıkları nedeniyle sıkça kan ürünleri kullanmak zorunda olan hastalar, uygun steril şartların sağlanmadığı cerrahi ve dövme merkezlerinde işlem yaptıran kişiler, çok sayıda cinsel partneri olanlar veya korunmasız cinsel ilişkiye girenler risk gruplarını oluşturuyor. Bunun yanı sıra Hepatit B ile enfekte olan anneden doğan çocuklar özellikle önemli bir risk grubunu oluşturuyor. Bu nedenle ülkemizde 1998 yılından itibaren her yeni doğana hepatit B aşısı yapılıyor” diye konuştu.

KARACİĞERDE CİDDİ HASAR OLUŞTURABİLİYOR

Hepatit B virüsünün vücuda girdikten sonra kişinin bağışıklık sistemi güçlü ise hastalık oluşturmayabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, “Ancak vücut direnç gösteremiyorsa virüs karaciğer hücrelerinin içine yerleşiyor ve burada hızla çoğalarak siroz ile kanser gibi hastalıklara yol Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde karaciğer nakli gereksiniminin en önemli nedenlerinden birinin Hepatit B virüsüne bağlı karaciğer yetmezliği veya karaciğer kanseri olduğunu vurguluyor. Ülkemizde son yıllarda yılda binin üzerinde karaciğer nakli yapıldığını belirten Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, “Bu hastaların yarısına yakınını hepatit B virüsüyle ilişkili hastalıklara bağlı nedenlerle karaciğer nakli gereksinimi olan hastalar oluşturuyor “ şeklinde konuştu.

SİNSİ SİNSİ İLERLEYEBİLİYOR

“Hepatit B karaciğer hasarı yaparak hastalık oluşturuyor” diyen Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, bu hasarı yaparken hiçbir belirti vermeyebildiğini ve hastanın ilk başvurusunda karaciğer sirozu veya karaciğer kanseri tanısı alabildiğini ifade etti. Hepatit B’nin belirti verdiğinde ise aşırı halsizlik, iştahsızlık, göz aklarında sararma, kilo kaybı, karında şişkinlik (karın içinde su birikmesine bağlı), bacaklarda ödem, kanamanın zor durması ve kanlı kusma gibi durumların söz konusu olduğunu aktaran Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Hepatit B tedavisinde haftada bir defa cilt altına uygulanan iğne tedavileri veya günde bir defa ağızdan alınan ilaç tedavileri kullanılıyor. İlaç tedavisinde amaç, virüsün çoğalmasının ve bu yolla virüsün karaciğere zarar verici etkisinin en aza indirilmesini sağlamak. Ancak virüsün yapısı itibariyle karaciğer hücrelerinin çekirdek bölgesine yerleşen virüslerin vücuttan tamamen atılması, çok düşük bir ihtimal oluyor. Üzerinde çalışılan yeni ilaçlar ise virüsün karaciğerden tamamen atılmasını amaçlıyor. Bu tedaviler kullanıma girdiklerinde hepatit B tedavisinde önemli bir milat olacağı düşünülüyor.”

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