Her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi, farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan Dünya İlk Yardım Günü kapsamında, en sık karşılaşılan kazalar ve sağlık sorunlarında ilk yardım uygumalarını anlatan Mobil Sağlık Doktoru Hazal Akgün, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Akgün, “Acil durumlarda sağlık ekipleri gelinceye dek yapılan müdahaleler doğru olmadığı zaman kişiye maalesef daha fazla zarar verilebiliyor hatta ölümle sonuçlanabiliyor. Hızlı ve doğru ilk yardım uygulamaları ise hayat kurtarıyor. Bunun için ilk yardım eğitimi almayı ihmal etmeyin” dedi.

Mobil Sağlık Doktoru Hazal Akgün, acil durumlarda yapılması gerekenleri paylaşarak, şu bilgileri verdi:

BAYILMA

“Hasta ya da yaralıyı sırt üstü yatırın ve ayaklarını 30 santimetre yukarı kaldırın. Solunum yolu açıklığını kontrol edin, üzerini sıkan giysilerini gevşetin. Kusuyorsa, başını yan pozisyonda tutun. Hastanın bilinci açık değilse, derhal ambulans çağırın. Ayılması için tokat atmak, sarsmak, su dökmek, alkol ya da kolonya koklatmak gibi hareketlerden kaçının.

YANIK

Derhal ambulans çağırın ve yanık bölgesini tazyiksiz akan su altında tutun. Şişliğe karşı saat, yüzük, bilezik ve benzeri takıları çıkarın. Yanan bölge genişse veya derinse, olası bir şok tablosunu önlemek için 1 litre suya 1 çay kaşığı tuz katıpiçirin ya da maden suyu içirin. Yanan yere diş macunu, yoğurt, işe yarayacağını düşündüğünüz kremler ve benzerlerini sürmeyin. Aksi halde yanan bölge enfeksiyon kaparak, daha fazla zarar görebilir. Sıcak gibi aşırı soğuk da yanığa sebep olacağından, yanık bölgesine doğrudan buz uygulamayın.

KALP KRİZİ

Hastayı derhal en yakın sağlık kuruluşuna götürün veya ambulans çağırın. Ambulans gelinceye kadar hareketsiz kalmasını sağlayın. Giysilerini gevşetin ve sakinleştirin. Bilinci açıksa hastayı ‘yarı oturur’ pozisyonda (sırta yer ile 45 derece açı oluşturacak şekilde pozisyon verin) bekletin. Ortam havadar değilse, camları açın. Bilinç kapalı, nabız alınamıyor veya solunum durmuşsa; sadece ilk yardımcı sertifikası olan kişiler temel yaşam desteğine başlayabilir. Doğru yapılmayan müdahaleler kişiye daha fazla zarar verebiliyor, hatta ölüme yol açabiliyor. Doğru ve hızlı ilk yardım uygulamaları ise hayat kurtarıyor. İlk yardım eğitimi almayı ihmal etmeyin. Hastayı sırt üstü yatırmayın, efor harcatmayın, öksürtmeye çalışmayın. Kalp krizinde ilk yardım rehberlerinde öksürtmenin yeri yoktur. Çünkü öksürtme, kalp krizi şüpheli hasta için kanama gibi istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

HAVALE

Yüksek ateşte, çocukların her zaman havale geçirme riski olduğu bilinmeli. Çocuğun koltuk altını, kasıklarını, el bileğinin içleri gibi eklemlerini ılık suyla ıslatılmış bezle silin. Hastayı ılık suyla ıslatılmış havlu ya da çarşafa sarın. Ateş bu yöntemle düşmüyorsa, oda sıcaklığında küvete sokun ve duş almasını sağlayın. Ateş düşmezse tıbbi yardım isteyin. Çocuğu çok soğuk suyun altına tutmayın. Titrediği veya üşüdüğünü söylediği için ateşli çocukları sıkı giydirmek, kalın örtülerle örtmek ölümcül sonuçlar doğurabilir.

ZEHİRLENME

Sindirim yolu ile zehirlenmede sadece ağız zehirli maddeyle temas etmişse, su ile çalkalayın. Zehirli madde el ile temas etmişse, sabunlu suyla yıkayın. Acil ambulans çağırın. Solunum yolu ile zehirlenmede, camı ve kapıyı açarak, ortamı havalandırın ya da hastayı temiz havaya çıkarın. Rahat nefes alabilmesi için yarı oturur pozisyonda tutun. Acil ambulans çağırın. Özellikle yakıcı maddenin alındığı ve hasta, yaralının ne yiyip ne içtiğinin bilinmediği durumlarda hastayı kusturmayın. Kimyasal maddelerde kusturma geçtiği yollarda tahribat yaratabiliyor.

KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİ

Kan şekerinin ani düşmesi sonucu kişide terleme, hızlı nabız, titreme, yorgunluk, bulantı ve aniden acıkma hissi ortaya çıkar. Kan şekeri çok düşük olan hastalarda bilinçte alkol almış gibi değişiklikler olabilir. Böyle birini gördüğümüzde bu durumu aklımıza getirmemiz gerekir. Hastanın bilinci yerindeyse, şekerli su verin. 15-20 dakikada düzelmezse sırt üstü yatırarak ayaklarını 30 santimetre kaldırın ve ambulans çağırın. Kan şekeri düşük hastanın 2 adet kesme şeker yemesi hayat kurtarıcı olabiliyor. Hastanın bilinci yutamayacak kadar veya komutlarınıza yanıt veremeyecek kadar karışık ya da kapalı ise ağız yoluyla bir şey vermeye çalışmayın. Derhal ambulans çağırın.

BOĞAZA BİR ŞEY KAÇMASI

Bilinci açıksa da, kapalıysa da hemen mutlaka ambulans çağırın. Bu arada kişi nefes alabiliyorsa ve bilinci açıksa öksürtün. Sırtına iki kürek kemiği arasına 5-7 kez vurun. Cisim çıkmadıysa, arkadan sarılıp gövdesini kavrayın. Bir elinizi yumruk yaparak, başparmak çıkıntısını midenin üst kısmına, göğüs kemiğinin altına yerleştirin. Diğer elinizle, yumruk yapılan elinizi kavrayın. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırın. Cisim çıkıncaya kadar tekrarlayın. Bilinç kapalıysa, ambulans gelene kadar temel yaşam desteği uygulaması yapın. Temel yaşam desteği uygulamasını sadece ilk yardımcı sertifikası olan kişiler yapabilir. Kişinin boğazına kaçan cismi elinizle çıkarmaya çalışmayın. Aksi takdirde cismi daha ileri itip, solunum yollarını kapatmanıza neden olabilir.”

HABER MERKEZİ