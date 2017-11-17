17 Kasım 2017 Cuma

BU UYARILARA KULAK VERİN!

Özellikle sık solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda görülen geniz eti büyümesi ciddiye alınması gereken önemli bir sorun. Zira bu durum, burun tıkanıklığından gelişme geriliği ve uyku bozukluklarına kadar birçok hastalık için zemin oluşturuyor.

17 Kasım 2017 Cuma 11:08
BU UYARILARA KULAK VERİN!

  Burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, ağızdan soluma, genizden konuşma, horlama, hırıltılı soluma, ağız kuruluğu, geçmeyen burun akıntısı geniz eti iltihabı ve büyümesinin en önemli belirtileri arasında sıralanıyor. Ancak geniz eti büyümesiyle birlikte çocuklarda bunlara bağlı olarak iştahsızlık, uyku bozuklukları, uykuda kısa süreli solunum durması, uykudan sıçrayarak uyanma, sık yineleyen sinüzit ve orta kulak iltihapları gibi yaşam kalitesini etkileyen problemlere neden olabiliyor.

EBEVEYNLERİN SİGARA İÇMESİ
  Geniz eti büyüklüğünün görülme sıklığı için belli bir yüzde vermek mümkün olamıyor. Anne babanın sigara içmesi, üst solunum yolu enfeksiyonlarının yetersiz veya tedavisiz bırakılması geniz eti büyümesini etkileyen en önemli faktörler arasında sıralanıyor.

AMELİYAT GEREKİYORSA ÇOK ERTELENMEMELİ
  Ancak özellikle sık üst solonum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda medikal tedaviye rağmen geniz eti küçülmüyor, üstelik sıkıntılar da devam ediyor. Bu nedenle özellikle çocuklar sık enfeksiyon geçiriyorsa, uyku bozuklukları ve orta kulak hastalıkları yaşanıyorsa, beraberinde gelişme geriliği de gözleniyorsa cerrahi tedavi gündeme gelebiliyor. geniz eti ameliyatının çok ertelenmeden planlanması önem taşıyor. 3 yaş üstü çocuklar ameliyat için ideal yaş grubu görülmekle birlikte özellikle kulak problemleri, büyüme gelişme geriliği ve uykuda nefes durması gibi ciddi sorunlara yol açıyorsa 1-3 yaş grubunda da ameliyat planlanabiliyor.

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