Bu Tuz Zararlı Değil!

Milyonlarca yıl önce kuruyan denizlerden arta kalan tuz yataklarından bazıları uzun yıllar yüksek basınç altında kalarak kristalleşirler. Bu kristallerden biri de Çankırı’da bulunan ve Çankırı kaya tuzu olarak adlandırılan tuzdur.

Doktor kontrolünde sürekli Çankırı kaya tuzu kullananlar ve solesini içenler şu faydaları gördüklerini söylüyor:

“Vücudun asit-baz dengesini olumlu etkiliyor, kan basıncının dengelenmesine yardımcı oluyor, dolaşım sistemini olumlu etkiliyor, vücut içerisinde biriken toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı oluyor.”

Uzmanlara göre, doktor kontrolünde Çankırı kaya tuzunun düzenli kullanımı yüksek tansiyon, kilo kontrolü, depresyon, stres, migren, kemik erimesi, gut hastalığı, kireçlenme, romatizma, uyku düzenini sağlama, maksimum enerji kaynağı olduğundan yorgunluğa karşı, kramp ve adele ağrılarının giderilmesine de fayda sağlıyor.

84 MİNERALLİ ÇANKIRI TUZUNUN KULLANIMI VE SOLE YAPIMI:

Çankırı tuzu cam bir kavanoza konur, üzerini kapatacak kadar su eklenir ve bu karışım erimeyecek seviyeye geldiğinde ortalama 2 saat sonra yüzde 26’lık doymuşluğa ulaşır. Bu Çankırı tuzlu eriyik su eşittir soledir ve artık kullanıma hazırdır. Çünkü 250 milyon yıl önceki temiz denizler o dönemin ekolojik koşullarının etkisi ile aşırı güneş ışınlarıyla kurumuş ve bu güneş enerjisini içinde hapsetmiştir.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi