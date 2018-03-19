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BU HATALARDAN GÖZÜNÜZÜ SAKININ!

Günlük yaşantının vazgeçilmez bir parçası haline gelen bilgisayar, tablet, akıllı telefonlar ve sosyal medya nedeniyle uzun süre ekrana bakmak göz sağlığı bozulmasına neden olabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca, “Ofis ortamı, akıllı binalar, klimalı ortamlar yani yüksek teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken göz sağlığımıza ise önemli zararlar verebiliyor” diyerek ekrana bakarken kaçınılması gereken hataları anlattı, önerilerde bulundu.

BU HATALARDAN GÖZÜNÜZÜ SAKININ!

Günlük yaşantının vazgeçilmez bir parçası haline gelen bilgisayar, tablet, akıllı telefonlar ve sosyal medya nedeniyle uzun süre ekrana bakmak göz sağlığı bozulmasına neden olabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca, “Ofis ortamı, akıllı binalar, klimalı ortamlar yani yüksek teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken göz sağlığımıza ise önemli zararlar verebiliyor” diyerek ekrana bakarken kaçınılması gereken hataları anlattı, önerilerde bulundu.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 10:35
BU HATALARDAN GÖZÜNÜZÜ SAKININ!

Ekrana bakarken göz kırpma sayımızın yüzde 75 oranında azaldığını biliyor muydunuz? Gözlerimizi bilgisayar ekranına kilitlediğimizde kısa vadede göz kuruluğu, gözlerde yanma, batma, kızarıklık ve bulanık görme olarak karşımıza çıkan sorunlar, önlem alınmadığı ve bu hatadan dönülmediği takdirde uzun vadede çok daha ciddi göz sorunlarına neden olabiliyor” diyen Baca, ekrana bakarken gözlerin dinlenmesi için göz kırpma sayısını mutlaka artırmayı önerdi.

Gerek gündüz gerekse gece bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerde ekran ışığını doğru ayarlamaya dikkat edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Dr. Baca, “Ekran çözünürlüğü düştükçe de göz yorgunluğu artıyor” dedi.

AZ SU TÜKETİLMESİ GÖZ KURULUĞU SEBEBİ

Vücudun yaklaşık yüzde 60’ının sudan oluştuğunu hatırlatan Baca,“Su oranı azaldıkça gözyaşı üretiminde de azalma meydana geliyor. Ancak hele de kış aylarında susama ihtiyacının azalmasıyla, pek çoğumuz yeterince su içmiyoruz. Günde iki litre su içmek böbreklerimizden kalbimize dek sağlık açısından büyük önem taşıdığı gibi, gözlerimizi de doğrudan etkiliyor. Az su tüketilmesinin yanı sıra sıvı ihtiyacının çay ve kahve ile giderilmesi de göz kuruluğuna yol açıyor. Su içmek için susamayı beklemeyin, aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçının” şeklinde konuştu.

Evren Baca, “Göz muayenesinin düzenli yaptırılması çok önemli. Oysa göz ile ilgili şikayetler çoğunlukla günlük hayatın yoğunluğuna bağlanıyor, hekime görünmek ihmal edilebiliyor. Gözünüzle ilgili şikayetiniz olmasa bile yılda bir kez mutlaka göz kontrolü yaptırmayı ihmal etmeyin. Göz kuruluğunuz olduğunda suni gözyaşı ile gözün nemi takviye edilebilir. Ancak göz kuruluğu tipine göre ihtiyaç duyulan gözyaşı damlasının içeriği değişkenlik gösterdiğinden, öncelikle göz hekiminize danışarak suni gözyaşı damlası temin etmekte fayda var. İçinde koruyucu madde olmayan formları tercih etmek gerekiyor” açıklamalarında bulundu. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Evren BacaGöz Hastalıkları
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