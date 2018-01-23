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BU DA PRENSES DOĞUM!

Anne olmayı isteyen birçok kadın için doğum sırasında yaşayacağı ağrı büyük bir korkudur. Halk arasında 'ağrısız doğum' ve 'prenses doğum' olarak da tanımlanan ‘Epidural Analjezi’, geliştirilmiş yeni ilaç ve teknikler sayesinde doğum sırasında oluşan ağrıyı büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Güray Demir, bu yöntemle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

BU DA PRENSES DOĞUM!

Anne olmayı isteyen birçok kadın için doğum sırasında yaşayacağı ağrı büyük bir korkudur. Halk arasında 'ağrısız doğum' ve 'prenses doğum' olarak da tanımlanan ‘Epidural Analjezi’, geliştirilmiş yeni ilaç ve teknikler sayesinde doğum sırasında oluşan ağrıyı büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Güray Demir, bu yöntemle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 11:19
BU DA PRENSES DOĞUM!

Annenin doğum sırasında fazla acı çekmesi, bazı anne adaylarında fizyolojik stres oluşmasına, bazılarında ise kan basıncının ve kalp atım hızının fazla yükselmesine neden olarak olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Fazla ağrılı bir doğum süreci yaşayan anneler doğum sonrasında yorgun düşmekte ve yeni doğmuş bebekleri ile arzuladıkları kadar ilgilenemiyorlar. Doç. Dr. Güray Demir, annelerin yaşadığı bu sorunu ortadan kaldıran 'Epidural Analjezi' yönteminin kimlere, nasıl uygulandığını anlatarak uygulama sonrasındaki süreçle ilgili bilgiler verdi.

Dr. Demir, "Doğum eyleminin başlaması ile rahim kasılmaları şiddetlenerek düzenli hale gelir" dedi ve kasılmaların rahim ağzının açılmasına neden olduğunu ifade etti. Demir, genellikle doğum için uygulanacak Epidural Analjezi rahim ağzı açıklığının 4 santimetre olduğu zaman uygulanmaya başlandığını, daha önceden uygulanması doğum süresinin uzamasına, daha geç uygulanması ise hem annenin gereksiz yere ağrı çekmesine neden olduğuna hem de işlemin yapılabilmesi için hareketsiz kalması gereken kişinin hareket etmeden duramamasına neden olarak işlemin başarısız olmasına neden olduğunu söyledi.

"ETKİN AĞRI TEDAVİSİ YAPILIR"

“Epidural Analjezi sayesinde, etkin bir ağrı tedavisi yapılır. Hareket kısıtlılığına neden olmaz. Psikolojik rahatlama sağlar. Kas spazmlarını engelleyerek doğumu rahatlatır. Gerekli olduğunda sezaryen anestezisi için de kullanılır. Genel anesteziye gerek olmadan sezaryen yapılmasına imkan verir. Doğum sonrasında annenin yorgun, bitkin olmasını engeller. Annenin çabucak bebeği ile ilgilenmesine ve onu emzirmesine olanak verir" şeklinde faydaların sağlandığına değinen Demir,Epidural Analjezi’nin sakıncalı olduğu durumların ise çok az olduğuna ve çoğu durumda başarıyla uygulanabileceğine değindi. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 23.01.2018 11:26
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