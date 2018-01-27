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BU DA KABAK LİFİ

Banyo denildiğinde akla gelen şey vücudun temizlenmesinin dışında bir de insanda oluşturduğu rahatlatıcı etki. Büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkan duş almak-banyo yapmak, kabak lifi ile daha da etkili ve rahatlatıcı bir hal alıyor.

BU DA KABAK LİFİ

Banyo denildiğinde akla gelen şey vücudun temizlenmesinin dışında bir de insanda oluşturduğu rahatlatıcı etki. Büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkan duş almak-banyo yapmak, kabak lifi ile daha da etkili ve rahatlatıcı bir hal alıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
27 Ocak 2018 Cumartesi 11:35
BU DA KABAK LİFİ

Genellikle sıcak iklimlerde yetişen kabak lifi ülkemizde Hatay başta olmak üzere, Mersin, Adana, Gaziantep’de yetişiyor. Bu şehirlerin dışında Kıbrıs’ta da yetişiyor. Ancak çoğu ilde bulmak mümkün. Malatya'da da satılan kabak lifini Aktar Abdullah Yakar anlattı. Yakar, “Kabak lifi ile doğal banyo yapmak mümkün” dedi.

SELÜLİTE İYİ GELİYOR

Kabak lifini satan ve sert bir yapısı olduğunu söyleyen Yakar, "Selülite de iyi geliyor. Peeling etkisi yaratarak, ölü hücreleri arındırıyor" şeklinde konuştu.

Bünyesinde bakteri ve mikrop barındırabileceği için uzun süre aynı lifin kullanılmaması gerektiğine de dikkat çeken Yakar, "Zaman zaman yenilenmeli" diye ifade etti.

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Duş Almak-banyo .Kabak Lifi.
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