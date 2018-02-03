Bu çorbalarla gripten korunmak mümkün!

İlk olarak antioksidan çorba tarifi veren Dyt. Kahraman, “Pancar, yüksek antioksidan içeriği ile dikkat çeken kış sebzelerinden biri. Antioksidan ve C vitamini deposu olmasının yanı sıra zengin vitamin ve mineral içeriğiyle de hastalıklara karşı tam bir kalkan görevi görüyor. Pancar da yüksek oksalat içerdiğinden kesinlikle tüketilmemeli” diye konuştu.

Dyt. Kahraman tarifini ise şu şekilde anlattı: “1 büyük pancarı yıkayıp ince ince doğrayın. 1-4 adet kereviz, 1 orta boy patates, 2 orta boy havuç ve 3 diş sarımsağın kabuklarını soyun ve küçük küçük doğradıktan sonra tüm malzemeleri tencereye koyun. Sebzelerin üzerine dört parmak geçecek kadar su ekleyin ve orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Pişen sebzeleri blenderdan geçirdikten sonra üzerine daha önceden haşlanmış 1 su bardağı et suyu ekleyin. İstenen kıvam yakalanana kadar üzerine sıcak su ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyerek servis edin.”

MİKROP SAVAR ÇORBA

“Mikrop savar çorba balkabağı; yüksek alfa ve beta karoten içeriği ile bağışıklık sisteminin en etkin savaşçılarından biri. 100 gramı, yetişkin bir kişinin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35’ini tek başına karşılıyor. Balkabağı yüksek A vitamini içeriyor. A vitamininin gereğinden çok fazla alınması ise özellikle çocuklarda bazı sağlık sorunlarına yol açabildiğinden aşırı tüketiminden kaçınılmalı.

Tarifi: 3 dilim bal kabağını dilimleyin ve derin bir tencereye koyun. Az su ile iyice pişirdikten sonra ezerek püre haline getirin. Üzerine 1 su bardağı süt ilave ettikten sonra 5 bardak su ekleyin. İçine 2 kaşık un ile karıştırılmış 1 yumurta sarısını ilave edin ve bir taşım kaynatın. Eğer gerekli görürseniz sıcak su ile kıvamını istediğiniz düzeye getirdikten sonra ocaktan indirmeden 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edin.” şeklinde bir diğer çorba tarifini veren Kahraman, öksürük düşmanı çorba ile ilgili olarak da şu şekilde konuştu:

“Zencefil, bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra öksürüğe de iyi gelen bir besin. Ancak her yararlı besinde olduğu gibi zencefilin de aşırı tüketimi fayda yerine zarar veriyor ve gaz, mide yanması gibi sorunlara neden olabiliyor.

Tarifi: 1 su bardağı kırmızı mercimeği ayıklayın ve yıkayın. 1 orta boy patates, 1 adet havuç ve 1 adet soğanı küp küp doğrayın. Bir tencerede 2 litre su ilave ederek bütün malzemeleri iyice yumuşayana kadar pişirin. Pişen karışımı gerekirse sıcak su ile kıvamı açın. 1 başparmak boğumu büyüklüğünde taze zencefili rendeledikten sonra, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile ilave edin, servis yapın.”busabahmalatya.com