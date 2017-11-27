Doç. Dr. Oya Yönal, “Gıdaların ince bağırsaklarda sindirim ve emiliminden sonra kan yoluyla doğrudan ulaştığı karaciğer, kan kimyasının düzenlenmesi ve vücut beslenme dengesinin kurulmasında birinci role sahiptir. Siroz başta olmak üzere kronik karaciğer rahatsızlıklarında, kan kimyasında yaşanan sorunlarla birlikte yaygın olarak beslenme bozukluğu görülmektedir. Beslenme bozukluğunu kontrol altına alamayan hastalarda karaciğer koması ve enfeksiyon riski yaşanabilmektedir” şeklinde konuştu.

HIZLI KİLO VERMEK DE KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR

Beslenme bozukluklarının nedenleri arasında; yetersiz gıda alımı, emilim sorunları, protein sentezinde azalma, yağ oksidasyonunda artma, insülin direnci ve enerji kaybının artması gelmektedir. Siroz gelişmemiş kronik karaciğer hastalarının bilinen dengeli beslenme kurallarına uymaları yeterlidir. Aşırı kilolu ve obez kişilerde karaciğer yağlanması gelişebileceği gibi hızla kilo vermek de aynı etkiye neden olabilmektedir.

KARCİĞER HASTAYSA BU BESİNLERİ SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

Enginar, bulgur ve baklagiller, makarna, sütlü tatlılar, bulgur pilavı gibi bileşik şeker içeren gıdalar önerilir.

HABER MERKEZİ