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Bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat!

Geçici görme bozukluğu, konuşmada zorluk, elinde bir şey tutamama ve güç kaybı gibi rahatsızlıkları basite almayın çünkü bu belirtiler, inme nedenleri olabilir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gülsen Akyol, inme hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat!

Geçici görme bozukluğu, konuşmada zorluk, elinde bir şey tutamama ve güç kaybı gibi rahatsızlıkları basite almayın çünkü bu belirtiler, inme nedenleri olabilir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gülsen Akyol, inme hakkında açıklamalarda bulundu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:07
Bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat!

Akyol,“İnme beynin belirli bir bölgesindeki damarların tıkanıklığı ya da damar dışına kanamaların yol açtığı klinik bir tablodur. Vücudun bir yarısında güçsüzlük,  his kaybı, konuşma bozukluğu, anlama ve algıda bozukluk, yutma güçlüğü, yürüme ve denge bozukluğu izlenebilir.İnme ülkemizde her yıl yaklaşık 200 bin insanı etkilemektedir. İnme vakalarının yüzde yetmişi 65 yaş üzerinde izlenirken yüzde otuzu ise 65 yaş altıdan daha genç popülasyonda görülmektedir''dedi.

İNMEDE RİSK FAKTÖRLERİ

İnmede risk faktörleri hakkında açıklamalarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gülsen Akyol,''İnmede en önemli risk faktörleri hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, sigara, alkol, uzun süreli immobilizasyon olarak sıralanabilir.İnmeyi takiben hastadan hastaya değişen, doğal bir iyileşme süreci izlenmektedir. Bu süreç her hasta için farklılık göstermektedir. Hastanın yaşı, eşlik eden sağlık problemleri, inmede etkilenen bölgenin büyüklüğü ve yeri, inmenin kaçıncı kez geçirildiği, inmeyi takiben tedaviye başlanma zamanı iyileşmeyi etkileyen faktörlerdendir. İnme tedavisi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. İnme rehabilitasyonu fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinin hasta grubunun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Rehabilitasyon her hastanın kliniğine göre özel olarak programlanmaktadır. Rehabilitasyon programının amacı hastanın azalmış olan kas kuvvetlerinin artırılması, bozulmuş olan denge, koordinasyon ve yürüme fonksiyonlarının desteklenerek mümkün olan en kısa sürede günlük yaşam aktivitelerine döndürülmesinin sağlanmasıdır. Hastaların rehabilitasyon programları, nörolojik rehabilitasyon alanında deneyimli fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır. Konuşma güçlüğü, yutma zorluğu izlenen hastalarda özel terapiler hastaya özgü olarak planlanmaktadır'' ifadelerini kaydetti.  

HASTA TAKİBİNDE NELER YAPILIR?

''İnmeli hastaların takibinde izlenebilen omuz subluksasyonu, depresyon, epilepsi nöbeti, idrar inkontinansı, idrar yolu enfeksiyonu, yatak yaraları gibi komplikasyonlar yakından izlenmeli, ilgili kliniklerle birlikte değerlendirilmelidir''diyen Akyol, ''Ayrıca hastalığın oluşumunda risk faktörü olarak karşımıza çıkan hipertansiyon, yüksek kan şekeri, kolesterol takipleri yapılmalı, hasta tansiyon, kan şekeri kontrolünün önemi, sağlıklı beslenme programı konusunda bilgilendirilmelidir. Hastanın uzmanlaşmış bir ekip ve yeterli donanımın olduğu bir merkezde tedavi alması önem taşımaktadır. Uzun süreli bir takip ve tedavi gerektiren inmeli hastalar için ailenin yakın desteği çok önemlidir. Hastanın ve ailenin tedaviye aktif katılımı tedavinin başarısını artırmaktadır“ dedi.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Gülsen AkyolGörme BozukluğuInme
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