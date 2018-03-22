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BU BELİRTİLER DEPRESYON HABERCİSİ

Çağın en önemli rahatsızlıklarından biri olan depresyona her yaş grubunda sıklıkla rastlanıyor. Kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bu sorunla mücadelede uzman yardımı almak, sosyal hayattan kopmamak, egzersiz yapmak ve dostlarla sıkıntıları paylaşmak büyük önem taşıyor. Psikiyatri Bölümü’nden Prof. Dr. Ercan Abay, depresyon belirtileri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

BU BELİRTİLER DEPRESYON HABERCİSİ

Çağın en önemli rahatsızlıklarından biri olan depresyona her yaş grubunda sıklıkla rastlanıyor. Kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bu sorunla mücadelede uzman yardımı almak, sosyal hayattan kopmamak, egzersiz yapmak ve dostlarla sıkıntıları paylaşmak büyük önem taşıyor. Psikiyatri Bölümü’nden Prof. Dr. Ercan Abay, depresyon belirtileri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 10:20
BU BELİRTİLER DEPRESYON HABERCİSİ

Depresyon tanısının koyulabilmesi için kişideki bazı özellikler sorgulanmalıdır” diyen Abay,“Çökkün duygu-durum:Kişide çökkün, kederli, kasvetli ve sıkıntılı bir duygu-durum hakimdir.İlgisizlik:Önceden severek yapılan günlük etkinliklere ilgi azalabilir.Uyku bozuklukları: Bu durumda uyku durumuna geçememe, sık sık uyanma, sabah erken uyanma ya da uyku halinin artması gibi tablolar gözlenebilir. İştah sorunları: Kişi kilo kaybedebilir. Son bir ayda diyet yapmadan ortalama kilonun yüzde 5’i kadar, en az 4-5 kilogram verilebilir.Konsantrasyon güçlüğü: Depresyon halinde kişide dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon güçlüğü görülür.Yorgunluk: Fiziksel enerjide azalma ortaya çıkar.Psikomotor huzursuzluk ya da retardasyon: Depresyon tablosu kişide ajitasyon hali ya da psikolojik fonksiyonlarda azalmaya yol açar.Suçluluk-değersizlik düşünceleri: Yaşanan olaylardan suçluluk duyulabildiği gibi kişinin kendini değersiz hissetmesine de rastlanabilir.Yaşamı tehdit eden düşünceler: Kişide ölüm düşünceleri, eğilimleri ya da girişimleri yani intihara yatkınlık görülebilir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SOSYALLEŞMEKTEN VAZGEÇMEYİN!

Depresyon durumunda kişinin kendi başına çare aramaktan ya da kötü alışkanlıklardan kaçınmasının önemli olduğuna değinen Abay, “Ruh sağlığını güçlendirmek için ise mümkün olduğunca sosyal olmak, dost bilinen kişilerle sorunların paylaşılması gerekir. Fiziksel aktivitenin, özellikle de tempolu yürüyüşün anti-depresan etkisinin olduğu bilinmektedir. Akşam yemek öncesi gün batmadan yapılacak 30-40 dakikalık tempolu yürüyüşün uykuya geçişi kolaylaştırdığı ve anti-depresan etkisi olduğu unutulmamalıdır. Kafeinli içeceklerin tüketilmemesi ve alkolden uzak durulması faydalı olabilir. Ayrıca kişinin intihara eğilimi, bu tür düşünceleri varsa yakınları tarafından mutlaka bir uzmana yönlendirilmesi gerekir” şeklinde önerilerde bulundu. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
DepresyonErcan Abay
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