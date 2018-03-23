BU BAKTERİLER SAĞLIK DOSTU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahmi Tuna Tekin, yararlı bakterilerin sayısını artırmak için çocukluktan itibaren probiyotik besinlerle tanışmak gerektiğini belirterek, yoğurt ve kefir başta olmak üzere probiyotikten zengin besinler tüketilmesinin önemli olduğunu söylüyor.

Uzman Dr. Rahmi Tuna Tekin,“Günümüzde birçok hastalıktan korunmada ve tedavide artık probiyotiklerin yeri olduğu kanıtlanmış durumda. Günlük diyetimize doğal probiyotik ürünleri eklemeliyiz. Özellikle mide ve bağırsak sistemi hastalıklarında, ishal süresini ve gaita sayısını azalttığı, hastanede yatış gün sayısını kısalttığı biliniyor. Antibiyotik yazdığımız her 100 hastanın 10 ile 40’ı arasında ishale rastlıyoruz. Probiyotikler, antibiyotik ile beraber alındığında kısa dönemde ishal gelişimini de azaltıyor” şeklinde konuştu.

Son 10 yılda yapılan çalışmalara göre, dost bakterilerle tanışmanın anne karnında başladığına değinen Tekin,“Annenin yararlı bakteri sayısı ve çeşitliliği doğrultusunda çocuklar bu bakterilere sahip oluyor. Ardından normal doğumla, çocuğun annesinden aldığı yararlı bakteriler sayesinde birçok hastalıktan korunabildiğini belirten Dr. Rahmi Tuna Tekin, bu nedenle tıbbi zorunluluk olmadığı sürece sezaryen yerine normal doğumun tercih edilmesini önererek “Bebeğin doğum sırasında doğum eyleminin başlamış olup olmadığı hatta doğduğu hastanenin bile çocuk mikrobiyotası üzerine etkisi mevcuttur. Öte yandan her damlası altın mahiyetinde olan anne sütü ile de bebeklerimize bu yararlı bakterileri vermeye devam etmek gerektiriyor” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com