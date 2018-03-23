Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115996
ALTIN
170.673
DOLAR
3.9591
STERLİN
5.5792
EURO
4.8830

BU BAKTERİLER SAĞLIK DOSTU

‘Bakteri’ denilince pek çok kişinin aklına hastalık yapıcı etkisi gelse de, sağlık dostu bakteriler de var. Üstelik son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar bu bakterilerin birçok hastalıktan korunmada ve tedavide etkili olduklarını ortaya koyuyor.

BU BAKTERİLER SAĞLIK DOSTU

‘Bakteri’ denilince pek çok kişinin aklına hastalık yapıcı etkisi gelse de, sağlık dostu bakteriler de var. Üstelik son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar bu bakterilerin birçok hastalıktan korunmada ve tedavide etkili olduklarını ortaya koyuyor.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 10:48
BU BAKTERİLER SAĞLIK DOSTU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahmi Tuna Tekin, yararlı bakterilerin sayısını artırmak için çocukluktan itibaren probiyotik besinlerle tanışmak gerektiğini belirterek, yoğurt ve kefir başta olmak üzere probiyotikten zengin besinler tüketilmesinin önemli olduğunu söylüyor.

Uzman Dr. Rahmi Tuna Tekin,“Günümüzde birçok hastalıktan korunmada ve tedavide artık probiyotiklerin yeri olduğu kanıtlanmış durumda. Günlük diyetimize doğal probiyotik ürünleri eklemeliyiz. Özellikle mide ve bağırsak sistemi hastalıklarında, ishal süresini ve gaita sayısını azalttığı, hastanede yatış gün sayısını kısalttığı biliniyor. Antibiyotik yazdığımız her 100 hastanın 10 ile 40’ı arasında ishale rastlıyoruz. Probiyotikler, antibiyotik ile beraber alındığında kısa dönemde ishal gelişimini de azaltıyor” şeklinde konuştu.

Son 10 yılda yapılan çalışmalara göre, dost bakterilerle tanışmanın anne karnında başladığına değinen Tekin,“Annenin yararlı bakteri sayısı ve çeşitliliği doğrultusunda çocuklar bu bakterilere sahip oluyor. Ardından normal doğumla, çocuğun annesinden aldığı yararlı bakteriler sayesinde birçok hastalıktan korunabildiğini belirten Dr. Rahmi Tuna Tekin, bu nedenle tıbbi zorunluluk olmadığı sürece sezaryen yerine normal doğumun tercih edilmesini önererek “Bebeğin doğum sırasında doğum eyleminin başlamış olup olmadığı hatta doğduğu hastanenin bile çocuk mikrobiyotası üzerine etkisi mevcuttur. Öte yandan her damlası altın mahiyetinde olan anne sütü ile de bebeklerimize bu yararlı bakterileri vermeye devam etmek gerektiriyor” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Rahmi Tuna TekinAğlık Dostu BakterilerBakteri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİYOFASİAL AĞRI SENDROMUNA DİKKAT!
MİYOFASİAL AĞRI SENDROMUNA DİKKAT!
DÜNYANIN YAŞLI NÜFUSU ARTIYOR
DÜNYANIN YAŞLI NÜFUSU ARTIYOR
CİLDİ GÜNEŞTEN KORUMANIN YOLU
CİLDİ GÜNEŞTEN KORUMANIN YOLU

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim