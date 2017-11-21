21 Kasım 2017 Salı

Bu alışkanlıklar cildinizi yaşlandırıyor

Yaşlanmak doğal bir süreç ve bunu önlemek mümkün değil kuşkusuz. Ancak bazı etkenler var ki cildimizin daha erken yaşta yıpranmasına neden olabiliyor. Örneğin hatalı alışkanlıklarımızın çok büyük payı var hızla yaşlanmamızda.

21 Kasım 2017 Salı 11:15
Bu alışkanlıklar cildinizi yaşlandırıyor

  Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, cildi yaşlandıran en önemli çevresel faktörün zararlı güneş ışınları olduğuna dikkat çekiyor. Dr. Aral’ın belirttiğine göre, yaz mevsiminde gereğinden fazla, özellikle de öğle saatlerinde güneş ışınlarına maruz kalmak hem cilt sağlığı hem de cilt güzelliği açısından çok riskli. Güneşin zararlı UVA ve UVB ışınları ciltte kuruluk, kırışıklık, kalıcı kahverengi lekeler, kabarık kırmızı lekeler, ton farklılıkları, çok daha önemlisi cilt kanserine yol açabiliyor.

SİGARA İÇMEK, SU İÇMEMEK…
  Aral, “Güneşten sonraki en zararlı çevresel faktörlerden biri de sigara. Üstelik sigara içmek kadar sigara dumanına maruz kalmak da cildimizi olumsuz yönde etkiliyor. Sigaranın içinde bulunan nikotin cildin üst tabakasında suyun tutulumunu azaltarak kırışıkların oluşmasını tetikliyor. Ayrıca cildin bağ dokusunda yer alan kollajenin parçalanmasına sebep olarak erken yaşlanmayı da tetikliyor. Sigara içerken ve üflerken yapılan dudak büzme hareketiyle üst dudak bölgesinde kırışıklar da ortaya çıkabiliyor. Su içmek genel sağlığımızın yanı sıra cilt sağlığımız için de çok önemli. Cildimiz kirli hava, rüzgar, güneş, klima ve diğer çevresel faktörler nedeniyle zaten kuruyor. Yeteri kadar su içmediğimizde bu kuruluk daha da belirgin hale gelip ciltte kuruluğa bağlı kırışıklıklara yol açabiliyor. Günde yaklaşık 2,5 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin. Hatalı beslenmek cildimizin erken yaşlanmasına neden olabiliyor. Örneğin şeker cildimizin en önemli düşmanlarından biri. Şeker molekülleri vücutta fazla miktarda olduklarında proteinin yapısını değiştiriyorlar. Bunun sonucunda cildin en önemli yapıları olan kollajen ile elastin proteinleri hasar görebiliyor. Cildin elastikliğini ve sıkılığını sağlayan bu maddelerde oluşan hasar da ciltte sarkma, kırışıklık ve deformasyonlara sebep olabiliyor” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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