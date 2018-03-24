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BRUKSİZM HASTALIĞI NEDİR?

Diş sıkma hastalığı olarak bilinen bruksizm, tedavisi mümkün bir hastalık olarak biliniyor. Bruksizm, genellikle uyku sırasında çene hareketlerinin normalden daha kuvvetli seyretmesiyle gelişiyor. Kuvvetli çene hareketleri ile dış gıcırdatmanın bruksizm hastalığına yol açtığını ifade eden Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, hastalığın teşhisi ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

BRUKSİZM HASTALIĞI NEDİR?

Diş sıkma hastalığı olarak bilinen bruksizm, tedavisi mümkün bir hastalık olarak biliniyor. Bruksizm, genellikle uyku sırasında çene hareketlerinin normalden daha kuvvetli seyretmesiyle gelişiyor. Kuvvetli çene hareketleri ile dış gıcırdatmanın bruksizm hastalığına yol açtığını ifade eden Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, hastalığın teşhisi ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 10:31
BRUKSİZM HASTALIĞI NEDİR?

Bruksizm hastalığının gelişimi hakkında çeşitli görüşler olsa da hastalığın en önemli nedeninin stres olduğuna dair bir görüş birliği olduğunu söyleyen Dr. Tanfer, “Öyle ki stres, bruksizmin ortaya çıkışındaki önemli bir neden olmakla kalmayıp, hastalığın şiddetini de artırıyor. Bir yakınınız sizi uyku sırasında kuvvetli bir şekilde dişlerinizi sıktığınıza dair uyardıysa, bruksizm hastası olduğunuzu söyleyebiliriz. Kulak, baş ve çene ağrıları, ağzınızı açtığınızda çene ekleminden ses gelmesi, kulak çınlaması, çenede kayma ve ağız açmada zorlanma bruksizm hastalığının başlıca belirtileridir. Bu tablo uzun süre herhangi klinik belirti vermeden devam ederek hastalığın zamanla akut hale gelmesine yol açıyor” şeklinde konuştu.

DİŞLERDEKİ MİNE DOKUSU İNCELİYOR

Dr. Nihat Tanfer, “Bruksizm, tedavisi mümkün olan hastalıklar arasında yer alıyor. Hastalığın tedavisinde dişler ve çene ekleminde oluşabilecek kalıcı hasarları önlemek ve hastanın ağrı şikayetlerini gidermek amaçlanıyor. Tedavide kilit noktayı ise hastalığın sorumlusu olan stresin ortadan kaldırılması oluşturuyor. Dişlerin koruma altına alınması ise tedaviyi destekleyici bir rol oynuyor. Hastalık çekilmez düzeye ulaştığında hastalar hekime başvuruyor. Başvuran hastalarda yapılan muayenede kuvvetli sıkmaya bağlı aşınmayla ortaya çıkan diş boyu kısalığı ve diş yüzeylerinde ince hatlı çatlaklar görülüyor. Hastalarda sıcak-soğuk hassasiyeti, dişlerdeki mine dokusunun incelmesi nedeniyle anormal bir hal almış oluyor. Herhangi bir travma olmadığı halde diş mine kırıkları ve geçmişte yapılmış restorasyonlarda kırılmalar da görülüyor” diyerek diş hekimine daha erken gidilmesi gerektiğinin önemini vurguladı. busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
BruksizmDiş SıkmaNihat Tanfer
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