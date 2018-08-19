Bronzlaşmak tehlikeli mi?

Güneşte korumasız kalmanın cildimiz için tehlike yaratacağını söyleyen Köse konuyla ilgili soruları şöyle cevapladı:

YAŞLANMADAKİ EN ÖNEMLİ DIŞ FAKTÖR NEDİR?

“Yazın tam ortasında güneş etkisini cömertçe gösteriyor. Güneş evrenin olmazsa olmaz parçası peki ama güneş cildimize dost mu? Güneşte korunmasız kalmak cildimiz için tehlike yaratabilir. Özellikle yaz aylarında tatillerde veya uzun süre güneşte kalındığında derimizde bronzlaşma ortaya çıkar. Bronzlaşma, derimizin güneşten korunma yöntemidir. Güneş cildimizin yaşlanmasındaki en önemli dış faktörlerden birisidir.

BRONZLAŞMAK TEHLİKELİ MİDİR?

Deride uzun süre kalındığında derideki renk üreten hücrelerimiz olan melanositler derimizi güneş ışığının zararlı etkisinden korumak için renk (pigment) üretirler. Bu nedenle bronzlaşırız. Güneşte kalınan süre arttıkça daha çok melanin üretilir ve daha koyu bir tene sahip oluruz. Dolayısıyla uzun süreli güneşte kalmak deri için zararlıdır. Güneş yüz ve el üstü derisinde açık-koyu kahverengi güneş lekeleri yapması yanında benlerin daha koyu hale gelmesine ve genişlemesine yol açabilir. Güneş ayrıca derinin alt tabakalarında kalınlaşma ile deriyi kabalaştırır.

GÜNEŞTEN NASIL FAYDALANABİLİRİZ?

Güneş, özellikle D vitamini ihtiyacımızın doğal yollarla karşılanması için çok yararlıdır. Ancak burada güneşte kalınacak süre önemlidir. Ülkemizde ilkbahar, yaz ve sonbahardaki 6-8 aylık süre içinde günde 15-20 dakika kısa kollu T shirt, şort veya etek ile güneşte kalmak D vitamini ihtiyacımızı karşılamak için yeterlidir. Daha fazlasına ihtiyaç yoktur. Hatta daha fazlası D vitamini yıkımına yol açacağı için zararlı olacaktır.

NASIL GÜNEŞLENMELİYİZ?

Yaz aylarında deniz ve havuzda kısa süre kalmak ve ardından duş alıp ıslak mayo, bikinileri çıkarıp kurulanmak cilt sağlığı için uygundur. Güneşte uzun süreli kalmamak gerekir. Havuz veya deniz sonrası üzerimizde mutlaka bir tişort ve şort olmalıdır. Sahilde veya havuz kenarında olduğunuz süre gölgede bile olsanız güneşe maruz kalırsınız. Bu nedenle güneşten koruyucu kreminizi mutlaka 2 saatte bir tekrarlamalısınız.

Yüz bölgesi vücudumuzdaki toplam deri alanının yaklaşık yüzde 5 kadarını kapsar. Bu nedenle yüzümüzün mutlaka güneşten korunması gerekir. Yaşlanma iç ve dış faktörlerin etkisi ile ortaya çıkar. Güneş yaşlanmaya neden olan en önemli dış faktördür. Güneşte korunmasız kalır ve yüzünüzü güneşten korumazsanız daha erken yaşlanırsınız.

GÜNEŞTEN KORUYUCU KREMLER NE KADAR KULLANILMALIDIR?

Yüzümüze çene, yanaklar ve alın olmak üzere her alana bir leblebi tanesi büyüklüğünde kremi (toplam 4 leblebi) güneşe çıkmadan 20 dakika önce sürmeli ve 2 saatte bir tekrar etmeliyiz. Vücudumuza sürülecek miktar ise tüm vücut için bir tenis topu kadar olmalıdır.

ÇOCUKLAR NASIL KORUNMALIDIR?

Güneşin derimizde ortaya çıkardığı etkilerin %80’i ilk 20-30 yıl içinde olmaktadır. Bu nedenle çocukların mutlaka çok katı bir şekilde güneşten korunması gerekir. Bu nedenle çocuklar özellikle yaz aylarında deniz veya havuz kenarında olmasalar da uzun süreli güneşte kaldıklarında güneşten mutlaka korunmalıdırlar. Güneşte her gün 20 dakika uygun giysilerle kalmak D vitamini ihtiyacımızın doğal yollarla karşılanmasına yeteceği için daha uzun süre korunmasız güneşte kalmak sağlık açısından yararlı değildir. Dolayısıyla özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde çocukları güneşten korumak ailelerin en önemli görevleri olmalıdır. Çocuklarınıza bırakacağınız en iyi miras onları en az 18 yaşına dek güneşten korumaktır.”