BOYUN FITIĞI BÜYÜK DERT!

Boyun fıtığının özellikle orta yaştan sonra sık görüldüğünü söyleyen Dr. Gülsen Aykol, “Çalışma hayatındaki kişilerde daha sık görülüyor. Boyun fıtığının bir tanımını yapacak olursak öncelikle boyunda 7 tane boyun kemiği bulunuyor. Bunların arasında da disk adını verdiğimiz yastıkçıklar yer alıyor. Bunlar hem omurgaya binen yükün eşit olarak dağılmasını hem de omurganın hareketine yardımcı oluyor. Yaşlanmayla ve boyna binen yüklerin etkisiyle zaman içerisinde bu diskler yıpranıyor. Özellikle diskin dış tabakasında sert bir halka var. Bu halkada yırtıklar meydana geliyor. Ve bu yırtıklardan diskin ortasında yer alan jölemsi bir madde sinir kökü kanalına doğru ya da omurilik kanalına doğru taşıyor bunlara da ‘boyun fıtığı’ diyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

AĞRI, UYUŞMA, KUVVETSİZLİK ŞİKAYETİYLE GELİYORLAR

Aykol, “Bu disk sinir köküne ya da omuriliğe basınç yaptığı zaman hastada klinik şikayetlerin oluşmasına neden oluyor. Hasta özellikle boyun bölgesinde ağrı, tek veya iki taraflı omuza ya da kola, ele doğru yayılan ağrı veya uyuşma, kuvvetsizlik gibi şikayetlerle gelebiliyor. Ayrıca hastalarda iki kürek kemiği arasında yayılan ya da sırta doğru yayılan ağrı eşlik edebiliyor. Yine boyun fıtıkları özellikle başın arka kısmından yayılan baş ağrılarına da neden olup, tetikleyebiliyor. Eğer boyun fıtığı çok ileri seviyede olup, omuriliğe baskı yaparsa bazen hastalarda ellerde ve kollarda uyuşma, yürüme bozukluğu, dengesizlik, idrar kaçırma gibi çok farklı şikayetlere de neden olabiliyor” şeklinde konuştu.

Bu şikayetlerin 10 gün içerisinde düzelmiyorsa bir doktora başvurmak gerektiğine de değindi. Aykol, “ Yapılan muayenede hastanın boyun hareketlerinin açıklığı, spazm olup olmadığı, boyundaki normal eğriliğin kaybolmadığı, düzleşme olup olmadığı inceleniyor. Aynı zamanda kollarda lif kaybı var mı, kuvvet kaybı var mı? Refleksler muayene ediliyor. Bazen de teşhis için ileri tetkikler gerekebiliyor. Boyun fıtığı tanısında bize en çok yardımcı olan tetkik, MR tetkikidir. (Manyetik Rezonans Görüntüleme) diyoruz. MR’ da yırtılan diski, sinir kökünü, omuriliği çok net olarak gördüğümüz için fıtıkta en iyi yöntemin bu olduğunu söyleyebiliriz. Ama bazı hastalar panik atak, kalp gibi rahatsızlıklarından dolayı MR’a giremezse o zaman da bilgisayar tomografisi ile değerlendirilebilir. Boyun fıtığı tanısı koyduysak tedavide ağrıyı kontrol altına almak için ağrı kesici ilaçlar, kas spazmını çözmek için kas gevşeticiler, ödemi gidermek için buna yönelik ilaçlar verebiliyoruz. Fizik tedaviden yararlanıyoruz. Hastaların yüzde 80-90’ını cerrahi tedaviye gerek kalmadan, fizik tedavi düzeliyor. Hastalara erken dönemde bazen kısa süreli boyunluk önerebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLERİ DİKKATE ALIN!

Dr. Gülsen Aykol, kişilere şu önerilerde bulundu:

“Boyun fıtığı için egzersizleri muhakkak uygulayın, dik oturun, dik yürüyün, ağırlıkları her iki elinize bölerek taşıyın, başınızla yük taşımayın, ağır cisimleri itmeyin, çekmeyin, kaldırmayın, bilgisayar ekranını göz hizasında olmasına dikkat edin, bilgisayar başında kalma süresini kısıtlayın.”

Fizik tedavide hastalara verilen egzersizde hastaların boyun kaslarını güçlendirmek, oradaki spazmı ve gerginliği azaltmanın amaçlandığını söyleyen Aykol, “Egzersizle özellikle boyun kasları güçlendiği zaman diske binen yüklenme azalıyor, böylece boyun fıtığında nükseden ağrıların olması engellenmiş oluyor. Cerrahi tedavi için de hastaların 3 haftalık tedaviye rağmen geçmeyen ağrıları olursa veya hastaların kolunda veya bacağında şiddetli ağrı ile beraber, uyuşma, kuvvet kaybı tespit edilirse bunlarda cerrahi tedavi gerekebilir” diye konuştu.busabahmalatya.com