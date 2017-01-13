BOYNUN ŞEKLİ BOZULUYOR

Toplumumuzda görülme sıklığı artan boyun ağrısı şikâyetlerinin temeli farklı nedenlere dayanabiliyor. Boyun ağrılarının en sık rastlanılan sebebi ise boyun düzleşmesi. Çoğunlukla boyun fıtığıyla karıştırılan bu rahatsızlığın nedenleri, belirtileri hakkında bilgiler veren Op. Dr. Osman Çimen , “Boyun düzleşmesi, son dönemde çok sık konulan bir tanı olmaya başladı. Boyun, yandan baktığımızda C şeklinde bir yapıya sahiptir. Boyun düzleşmesi, boyun ağrısı şikâyetiyle gelen hastaların röntgenini çektiğimizde, bu C şeklinin düz bir çizgi haline dönüştüğü, bu şeklin bozulduğu durumlarda kullanılan, genel bir tanıdır” dedi.

BİRÇOK SEBEBİ VAR

Boyun düzleşmesine birçok durumun neden olabileceğini ifade eden Osman Çimen, “Örneğin, hastanın boynunda bir fıtık varsa, ağrılı dönemlerinde boyun düzleşebilir. Başınız yastıktan düştüğünde, boynunuzu zorladığınızda, soğukta veya cereyanda kaldığınızda boyun ağrısı yaşayabilirsiniz ve röntgeniniz çekildiğinde boynunuzun düzleştiği görülebilir. Boyun düzleşmesine neden olan durum, boyun çevresindeki kasların kasılmasıdır. Bu kasılma 1-2 günlük olaylarla da gelişebilir. Bir de uzun süreli boyun düzleşmesi olan insanlar var. Eğer boyun çevresi kasları zayıfsa, sık sık bu kaslarda spazm olur. Buna bağlı olarak da uzun süreli boyun düzleşmeleri görülebilir” şeklinde konuştu.

FITIKTAN FARKLI BELİRTİLER GÖSTERİYOR

Boyun düzleşmesinin belirtilerinin, boyun fıtığının belirtilerinden farklı olduğunu ifade eden Op. Dr. Osman Çimen, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Boyun düzleşmesi olan hastalarda, kronik boyun ağrısı olur. Fakat boyun fıtığında gördüğümüz; elde karıncalanma, yanma, güçsüzlük belirtileri görülmez. Boyun düzleşmesinde, sadece omuz üstündeki kaslara kadar yansıyan bir ağrı görülebilir. Enseye ve kulak arkasına ağrılar yansıyabilir. Ama omuzdan daha aşağıda bir seviyede ağrı yapmaz. Bu tip, aşağıya vuran kol ağrıları, bize genellikle boyun fıtığını düşündürür. Ve genellikle beraberinde karıncalanma, yanma, uyuşma, zaman zaman üşüme tarzında şikâyetler olur. “

TEDAVİSİ KOLAY BİR RAHATSIZLIK

Boyun düzleşmesinin aslında geçici bir durum olduğunu söyleyen Op. Dr. Çimen, ani gelişen boyun düzleşmesinin, kas spazmına bağlı olduğunu ve bu spazmın çözülmesi durumunda düzleşme sorununun ortadan kalktığını belirtti. Çimen, “Kronik boyun düzleşmesi olan insanlarda ise boyun çevresindeki kasların güçlendirilmesi, boyun bölgesinin sıcak tutulması, fizik tedavi, ilaç kullanımı gibi yöntemlerin kullanılması, boynun şeklinin düzelmesini sağlar. Bunun dışında, ağrılı bir şekilde bize gelen hastalarımıza, ağrıları rahatlayana kadar ilaç tedavisi uyguluyoruz. Boyun bölgesini sıcak tutmasını, cereyandan kalmaktan kaçınmasını istiyoruz. Ağrılar geçtikten sonra, boyun çevresi kaslarını güçlendirici egzersizler veriyoruz ve en az üç ay boyunca düzenli olarak yapmasını istiyoruz. Bunu yapan hastalarımızda düzelme oluyor. Bunun dışında fizik tedavi de yapılabilir. Fizik tedavide; kas spazmını çözecek tedaviler verilir, erken dönemdeki ağrı rahatlatılır, sonrasında da kasları güçlendirici uygulamalar yapılır. Kasları güçlendirecek bir ilaç yok. Egzersiz yapılması gerekiyor” diye konuştu.

BOYNUNUZU DİKKATLİ KULLANIN

Boyun düzleşmesi ve diğer boyun rahatsızlıkları ile ilgili olarak en önemli noktanın boynu dikkatli kullanmak olduğunun altını çizen Op. Dr. Osman Çimen, özellikle masa başı işlerde çalışan insanlar için bazı uyarılarda bulundu. Çimen, “Masa başı çalışan insanlar, bilgisayarlarının ekranını mutlaka göz hizasına getirmeliler. Sürekli eğilmek zorunda kalmamaları için masalarının çok alçakta olmaması lazım. Ev içinde veya dışarıda, başı çok uzun süre yukarıya bakacak şekilde tutacak pozisyonlardan kaçınılması gerekiyor. Örneğin, evdeki televizyonların ve bilgisayar yerleşiminin uygun bir konumda olması gerekiyor. Mesela, çok yükseğe asılmış bir televizyon ekranına bakmak boyun ağrısını artırır. Kışın boynun soğuktan korunması gerekiyor. Atkı, kaşkol kullanmak gerekiyor. Yazın klimaya yakın kalmamak, mümkün olduğunca araç camları açık olmadan yolculuk etmek lazım. Banyodan çıktıktan veya çok terledikten sonra soğuğa maruz kalmamak lazım. Boyun düzleşmesi, bu tür önlemler, zaman zaman ilaç tedavisi, fizik tedavi ve egzersizle beraber çözümü olan bir rahatsızlıktır” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL