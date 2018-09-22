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"Boşuna futbolcularımız strese girdi"

Süper Toto Süper Lig’de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi. 

"Boşuna futbolcularımız strese girdi"

Süper Toto Süper Lig’de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi. 

22 Eylül 2018 Cumartesi 17:21
"Boşuna futbolcularımız strese girdi"

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında E. Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “İlk yarıda baskılı oynamak istedik, bunu da iyi başardık ve golümüzü de bulduk. Ama rakibin ikinci yarı kırmızı kart görmesi ile bizim futbolcularda rehavet oldu” dedi. 


Üstünlüğün kendilerinde olduğunu ve yeterince pozisyona girdiklerini de kaydeden Bulut, “Ama maalesef kalenin önünde o son vuruşları yapıp golleri bulamadık. O yüzden boşu boşuna futbolcularımız strese girdi. Gergindi birkaç futbolcumuz. Ama yine de ben takımımı tebrik ediyorum. Böyle sıcak bir havada saat 13.30’da oynanan bir maçta iyi oynayarak golü atarak, fazla pozisyon vermeden kazandığımızdan dolayı mutluyuz” şeklinde konuştu. 

Çaykur Rizespor cephesi 

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Mehmet Ali Karaca ise karşılaşmanın ilk yarısında iki takımında karşılıklı dengeli bir oyunun ortaya koyduğunu söyledi. İlk yarının son dakikalarında basit bir gol yediklerini ve yenik duruma düştüklerini belirten Karaca, “İkinci devrede kontrollü oynadık ama bir futbolcumuz atıldıktan sonra oyun planlarında baya bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. İstediğimiz skoru elde edemedik haliyle, mağlup olduk üzgünüz” diye konuştu. Maçın erken saatte oynatılmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Karaca, “Bu saatlerde maçın oynanması bizlerin çok arzu ettiği bir durum değil. İki tarafta sıcaktan dolayı agresif bir oyun sergileyemedi” dedi. 

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