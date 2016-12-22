Sık karşılaşılan sağlık problemlerinin başında gelen böbrek taşlarının idrarda çözülemeyen ve atılamayan kristallerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Nurettin Şahin, “Bu kristaller bazen kimyasal maddelerin eksikliği ya da fazlalığı nedeniyle oluşurken, bazıları ise gıdalarla alınan maddelerden oluşmaktadır. İdrar yolu taşları, birçok maddenin değişik kombinasyonlarla bir araya gelmesiyle oluşur. Yani birçok taş cinsi vardır ve her taş cinsinin oluşum mekanizması ayrı ayrıdır. Her insanda da, taş oluşma riski vardır. Sıklıkla 20–50 yaşlarında görülürken, 30’lu yaşlar hastalığın en sık görüldüğü yaş grubudur. Erkekler kadınlara göre 3 kat daha fazla risk altındadır” diye konuştu.

İDRARDA KAN GÖRÜLEBİLİR

Birinci derecede akrabasında taş hastalığı olanlarda taş oluşma riski daha fazlalaştığını aktaran Op. Dr. Nurettin Şahin, “Beslenme alışkanlıkları, az su içme, böbrekteki idrar çıkış deliğinin doğuştan dar olması gibi yapısal değişiklikler, idrar akımında duraksamalara yol açabileceği için taş oluşumuna neden olabilir. İdrar yolu taşları hiçbir bulgu vermeden gelişebileceği gibi bazen de ciddi bulgular vermektedir. En sık görülen şikayet yan ağrısı ve/veya kasık ve karın ağrılarıdır. Bu ağrı bazen çok şiddetli olabileceği gibi bazen rahatsızlık vermeyen ağrılar şeklinde de olabilir. Bir diğer bulgu da, idrarda kan görülmesidir. Kan bazen gözle görülebilecek kadar olurken, bazen de sadece mikroskobik incelemede görülür. Ayrıca taş hastalarında bulantı ve kusma ile idrar yapmada zorluk da görülebilmektedir” şeklinde konuştu.

TAŞIN BÜYÜKLÜĞÜ ÖNEMLİ

Böbrek taşlarının çoğunun kendiliğinden düşme eğiliminde olduğunu dile getiren Op. Dr. Nurettin Şahin, “Taşın düşmesini etkileyen en önemli faktör taşın büyüklüğüdür. 5 mm’nin altındaki taşların düşmesi beklenirken; taşların şekli ve idrar yolundaki yerleşimi de, düşmeyi etkileyen önemli faktörlerdir. Bir kısım ilaçlar kullanılarak, taş düşürülmesi kolaylaştırılabilir. Ancak burada belirtilmesi gereken en önemli şey, taşın düşmesi için beklenen süredir. Hastaların bazıları taşın düşmesi için bazen aylarca bazen de yıllarca beklemektedir. Bu çok yanlış bir davranıştır. Çünkü idrar yollarında kısmi veya tam tıkanıklık yapan bir taş, böbreklerin bozulmasına yani böbrek yetmezliğine ve dolayısıyla diyalize kadar uzanabilen kötü bir sonla sonuç doğurabilir. Bu nedenle özellikle üreter dediğimiz böbrek ile mesaneyi birbirine bağlayan ve üretra dediğimiz mesaneden idrarın vücut dışına atılmasını sağlayan kanal taşlarının tedavisi acildir. Yani taş kısa bir sürede düşmez ise endoskopik (kapalı ) taş tedavisi yöntemlerin biriyle tedavi edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

YENİDEN DÜŞÜRME ORANI “YÜZDE 30”

Taş hastalarına uygulanacak tedavileri sıralayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Nurettin Şahin, “Kendiliğinden taşın düşürülmesi, ESWL (şok dalgası ile taşları kırmak), Minimal invaziv girişimler (Kapalı böbrek taşı ameliyatı, kapalı üreter taşı ameliyatı) ve açık ameliyat yöntemleridir. Bu yaklaşımlardan hangisinin uygulanılacağı; taşın yerine, büyüklüğüne, idrar yollarına verdiği veya verebileceği zarara ve taşın cinsine bağlıdır. Günümüzde minimal invaziv tekniklerin gelişmesi sonucu klasik açık cerrahi, en az başvurulan ve en az tercih edilen metot olarak kalmıştır. Tekrarlayıcı böbrek taşı olanlarda bazı tavsiyelere dikkat edilerek, taşın yeniden oluşumu engellenebilir ya da yeniden oluşması geciktirilebilir. Bir kere taş düşüren bir kimsenin, 10 yıl içinde yeniden taş düşürme oranı yaklaşık yüzde 30’dur” dedi.

OKSALAT SEBZE VE MEYVELERDEN UZAK DURUN

Yeniden taş oluşumunu engellemek için hastalara önerilerde bulunan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Nurettin Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yaşam ve beslenme tarzında birkaç değişiklik yaparak, yeni taş oluşma riski azaltılabilir. Bol sıvı alımı (günlük 3 litre veya idrar renginin su gibi olmasını sağlayacak kadar), bol hareket, kırmızı et tüketiminin azaltılması, sofra tuzunun azaltılması, lif içeren besinler ve faydalı etkileri nedeniyle sebze, meyve tüketmek gerekir. Ancak oksalat bakımından zengin olan sebze ve meyvelerden (ıspanak, kakao, çay yaprakları, ceviz) sakınmak gerekir. Bol sıvı tüketimi yapılmalıdır. Çıkan taşın analizi yapılmalı veya 24 saatlik idrarda ve kanda yapılacak bir kısım testlerin sonucunda taşın türü tarif edilmelidir. Metabolik değerlendirme denilen bu işlemlerle, idrarda taş oluşumuna yol açabilecek maddelerin düzeyleri ölçülüp, sonuca göre ilaç verilebilir. Hastanemizde taş kırma (ESWL), kapalı yöntemle böbrek ve kanal taşı ameliyatları başarı ile yapılmaktadır. Ayrıca 2017 yılında alınacak lazer taş kırma cihazımızla hastalarımıza daha kaliteli hizmet vermeyi planlamaktayız.”

İlknur ŞAHİN