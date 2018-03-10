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BÖBREK KANSERİNİN ERKEKLERDE GÖRÜLME ORANI DAHA ÇOK

Böbrek kanseri sıklıkla 60-70 yaşları arasında ve erkeklerde, kadınlara oranla iki kat daha fazla görülüyor. Bununla birlikte yüksek tansiyon hastalarında üç kat ve tütün ürünü kullananlarda da iki kat daha fazla ortaya çıktığı biliniyor. Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. A. Egemen İşgören, böbrek kanseri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

BÖBREK KANSERİNİN ERKEKLERDE GÖRÜLME ORANI DAHA ÇOK

Böbrek kanseri sıklıkla 60-70 yaşları arasında ve erkeklerde, kadınlara oranla iki kat daha fazla görülüyor. Bununla birlikte yüksek tansiyon hastalarında üç kat ve tütün ürünü kullananlarda da iki kat daha fazla ortaya çıktığı biliniyor. Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. A. Egemen İşgören, böbrek kanseri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

busabahh
busabahh
10 Mart 2018 Cumartesi 11:18
BÖBREK KANSERİNİN ERKEKLERDE GÖRÜLME ORANI DAHA ÇOK

“Diğer pek çok kanser türünde olduğu gibi böbrek kanserinin nedeni tam olarak bilinmemektedir” diyen Dr.İşgören, “Böbrek yetmezliği nedeniyle düzenli diyaliz uygulanan hastalarda böbrek kistleri ve böbrek kanserleri daha sık görülür. Daha önce tedavi amacıyla radyasyon tedavisi uygulanmış ya da başka bir sebeple radyasyona maruz kalmış kişilerde böbrek kanseri gelişme riski yüksektir.Genellikle belirtileri böbrek bölgesinde ağrı, idrarda kanama veya ele gelen şişlik şeklindedir. Erken evredeki küçük boyutlu tümörler genelde başka bir hastalık nedeniyle yapılan, özellikle karın ultrasonografisi veya tomografisinde şans eseri saptanabilir. Özellikle bel bölgesinde çok şiddetli olmayan ağrılar, idrarda kanama ve böbrek bölgesinde şişlik en sık fark edilen belirtilerdir” şeklinde konuştu.

Bazı risk gruplarının böbrek kanserine karşı daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden İşgören şu sıralamayı yaptı:

“İleri yaş, tütün ve tütün ürünleri kullananlar,  obeziteye yatkın veya obez olanlar, yüksek tansiyon hastaları, böbrek yetmezliği ve tedavisi görenler, kalıtımsal bazı hastalıkları olanlar,  radyasyona maruz kalmış kişiler, mesleki risk faktörleri yüksek olanlar.”

ERKEN EVREDE İYİLEŞME ŞANSI YÜZDE 100’E YAKIN

“Hiçbir kanser türü erken evrelerde ağrıya neden olmaz. Dolayısıyla bu tür şikayetler ortaya çıktığında mutlaka uzmana başvurulmalıdır. Erken tanı ve uygun tedavi ile böbrek kanserinin tamamen iyileşebilmektedir” diyen İşgören, erken evrede böbrek kanseri tedavisinde yaşam oranlarının yüzde 70 ila yüzde 100 arasında değiştiğini ifade etti. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KanserBöbrek KanseriEgemen İşgören
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