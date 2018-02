BİTKİ ÇAYLARI ZAYIFLATIR MI?

“Bitki sonuçta, ne zararı olabilir ki?’ demeyin. Kilo sorunu olan pek çok kişinin zayıflama amacıyla kullandığı bitki çayları yarar yerine zarar verebiliyor. Her ne kadar çayların zayıflatıcı etkisi olduğu düşünülse de, bitki çayları zayıflamaya yardımcı olmazlar” diye söyleyen Diyetisyen Burcu Çoban, bitki çayı yapmanın püf noktalarından bahsetti. Çoban, “Bitki çayı yapmak için bitkilerin çiçek kısımları tercih edilmelidir. Çiçek kısımları kaynar suda 10 dakika bekletilerek demlendirilmedir. Taze taze içilmelidir. Bitki çayı demlendikten sonra gün boyunca tekrar tekrar ısıtılmamalıdır. Kişilerin gün içinde tercih edebilecekleri çaylar; ıhlamur, yeşil çay, rezene gibi bitki çaylarıdır. Bu çayların tüketimi gün boyunca 1 veya 2 bardak ile sınırlandırılmalıdır. Ancak unutulmaması gereken nokta şudur: her bitkinin pek çok endemik ve doğal şekli vardır. Her birinin farklı işlevi vardır. Bitkilerin doğal ve organik olması onların bizler için son derece sağlıklı olduğu anlamına gelmez” açıklamalarında bulundu.

Çoban, bazı bitki çaylarının toksik etkisi yapıp, kişilerin de bu bitki çaylarından zehirlenebileceğini ifade etti.Dyt. Çoban, “Bazıları da özellikle böbreklerde ciddi yük oluşturarak kullanan kişilerin böbreklerinde toksik etki yaratıp böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Ayrıca sindirim sisteminde de olumsuz etkiler göstererek bağırsak tembelliğine de sebep olabiliyor” şeklinde konuştu.

BİTKİLERİ KARIŞTIRMAYIN!

Çoban, “İdrar sökücü özelliğe sahip olan zayıflama çayları, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu suyun, suda eriyen vitaminlerin ve minerallerin kaybına yol açıyor. Üstelik tek başına etkinliği iyi olan bir bitki, başka bitkilerle karıştırılıp çay haline getirildiği zaman zararlı hale dönüşebiliyor. Üstelik birlikte kullanıldıklarında böbrekleri yoruyor ve kanda mineral eksikliği oluşturabiliyor. Ayrıca ilaçla birlikte alındığında ilacın etkisini azaltabiliyor” ifadelerini kullandı.

MUTLAKA UZMANA DANIŞIN!

“Yeşil çay, içeriğindeki epigallokateşin galat sayesinde metabolik hızı artırıyor” diyen Çoban şu açıklamalarla sözlerini sürdürdü:

“Ancak aşırı tüketiminde içerisindeki kafeinden kaynaklı hipertansiyon ve çarpıntısı olan kişiler rahatsız olabiliyor. Hipertansiyonu ve çarpıntısı olan kişiler yeşil çayı bir-iki fincandan fazla tüketmemelidir. Bitki çaylarının aşırı tüketimden kaçınmak gerekiyor. Yine bazı bitkiler bazı hastalıkları olanlarda olumsuz sonuçlar yaratabiliyor. O nedenle bitki çayı da olsa, herhangi bir hastalığı ya da şikayeti olanların dikkatli kullanması gerekir.Marketlerde denetimsiz şekilde satılan form çaylarının içerik bilgileri incelenmeli ve uzman önerisi alınarak tüketilmelidir.” Busabah Gazetesi

busabahmalatya.com