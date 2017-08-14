Çocukların beslenme alışkanlıklarında anne babasını rol model aldığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, yaz döneminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Yücel, “Yaz aylarında her ne kadar açık havada daha çok vakit geçirilse de, abur cubur tüketiminin artması nedeniyle kilo alımı da hızlanıyor. Televizyon ve bilgisayar önünde geçirilen uzun ve hareketsiz saatlerde artan abur cubur tüketimi çocuklarda fazla kilo alımını tetiklediğinden, obeziteye zemin hazırlayabiliyor. Çocuğunuzu fiziksel aktivitelere ve ilgi duyduğu bir spor dalına yönlendirmeniz son derece önemli” diye konuştu.

ABUR CUBURUN ZARARLARINI SABIRLA ÖĞRETİN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, “Aşırı şekerli ve/veya yağlı besinler başlı başına sağlığa zararlı olduğu gibi, çocukların iştahını da kapatıyor. Bu yiyeceklerin zararlarını çocuğunuza sabırla anlatarak öğrenmesini sağlamanız çok önemli. Market alışverişini beraber yaparak, birlikte sofra hazırlayarak, zararlı besinler hakkında bilgilendirip çeşitli aktivitelerle sağlıklı beslenme mesajı vererek bu konuda algısını güçlendirebilirsiniz. Çocuklar beslenme alışkanlıklarında öncelikle anne babasını örnek aldığından, sizin de gerek tüketeceğiniz besinlere dikkat ederek abur cuburdan kaçınmanız, gerek ailece masaya oturmanız, gerekse sağlıklı ve dengeli beslenmeniz çok önemli. Yaz aylarında gıda zehirlenmeleri kapıyı en sık çalan sorunlardan biri. Dondurma, tavuk, sütlü ve kremalı yiyecekler çabuk bozulduğundan ishal, kusma, ateş gibi belirtilerle seyreden besin zehirlenmelerine neden olabiliyorlar. Bu nedenle güvendiğiniz, kurumsal markaların ürünlerini tercih etmeye dikkat edin. Yeşilliklerin iyi yıkanıp temizlendiğinden emin olun” şeklinde konuştu.

İŞTAHSIZSA ÜSTELEMEYİN

Aşırı sıcak havalarda çocuklarda iştahsızlık durumunun gözlenebileceğini aktaran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, “Bu durumda öğün araları daha sık ve öğün miktarı daha az tutulabilir. Ancak iştahsızlığı 1 ayı geçiyorsa hekime götürmekte fayda var. İlk altı ayda bebeğinizin bezinde günde 5-6 kez idrar olması yeterli beslendiği anlamına geliyor. Sıcak yaz günlerinde süt çocuklarına her öğün sonrası su içirmeye özen gösterin. 5 yaşından büyük çocukların da günde ortalama 8-10 bardak su içmesi gerekiyor. Özellikle yaz aylarında ishal daha fazla görüldüğünden, bu durumda sıvı tüketimi çok daha önem kazanıyor. Çocuklara enerjisi ve yağı azaltılmış light ürünler, şekerli veya şekersiz gazlı içecekler verilmemeli. Özellikle ilk 2 yaşta beyin gelişimi için yağa ihtiyaç fazla olduğundan light süt ve light yoğurt gibi ürünlerden kaçınılmalı. Meyve sularının şeker oranı yüksek olduğu ve iştah kapattığı için meyve suyu yerine meyveyi posasıyla tüketme alışkanlığı kazandırılmalı” ifadelerini kullandı.

KEPEKLİ ÜRÜNLER YEDİRMEYİN

“Çocuğunuza düşük kalorili zayıflama diyetleri ve kepekli ürünler de vermeyin” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kepekli ürünler faydalı mineralleri emerek vücuttan atılımını artırıyor. Ayrıca diyet uzmanına danışılmadan yapılan düşük kalorili diyetler çocukta büyüme, gelişme geriliğine neden olabiliyor. Çocuğun yediği besin miktarını, diğer çocuklarla kıyaslamak ve bunu ona hissettirmek, az yediği için çeşitli ortamlarda ve kişilerin yanında onu eleştirmek yapılan en önemli yanlışlardan biri. Oysa bu durum çocukta güvensizliğe neden olabiliyor. Hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılara yönlendirin. Çocuklar özellikle dondurmayı günde birkaç kere tüketmekte ısrarcı olabiliyorlar. Her şeyin fazlasında olduğu gibi dondurmanın da fazlası zararlı. Dondurmayı külahta satılanlardan tercih edin ve iki topun üzerine çıkmamasına özen gösterin.”

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