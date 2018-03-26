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BİR BARDAK SU İÇMEYİNCE…

Hayati öneme sahip olmasına rağmen pek çok kişisusamadıkça su içmiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, vücudun yaklaşık yüzde 60’ının sudan oluştuğunu, tüm hücrelerin ve organların düzgün çalışabilmeleri için suya ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Her gün vücut, terlemeyle, idrarla ve hatta nefes alırken bile su kaybeder” dedi ve çeşitli açıklamalarda bulundu.

BİR BARDAK SU İÇMEYİNCE…

Hayati öneme sahip olmasına rağmen pek çok kişisusamadıkça su içmiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, vücudun yaklaşık yüzde 60’ının sudan oluştuğunu, tüm hücrelerin ve organların düzgün çalışabilmeleri için suya ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Her gün vücut, terlemeyle, idrarla ve hatta nefes alırken bile su kaybeder” dedi ve çeşitli açıklamalarda bulundu.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 10:58
BİR BARDAK SU İÇMEYİNCE…

Dyt. Güleryüz, “Yaşamsal faaliyetlerin devam edebilmesi için kaybedilen suyun yerine konması gerekir. Vücudun su ihtiyacı kişinin kilosuna, aktivite durumuna göre değişiklik gösterirken, kilo başına su tüketiminin 30-40 ml olması gerekir. Hiç tüketilmemesi ise ölümcül sonuçlar doğurabilir” dedi.

Beynin yüzde 75’inin sudan oluştuğunu söyleyen Güleryüz, “Hafif seviyelerde susuzluk duygu durum ve bilişsel işlevlerde bozulmalara neden olabiliyor. Susuzluk sonucu konsantrasyon azalırken, kısa süreli hafıza gibi bilişsel işlevin performansı önemli ölçüde düşüyor. El-göz-motor koordinasyonu bozulabildiğinden, hassas veya detaylı işlerin yapılması zorlaşıyor, güvenlik zafiyeti oluşabiliyor.Su tüketimi azaldığında, hava yolları su kaybını en aza indirgemek için vücut tarafından kısıtlanıyor, böylece potansiyel olarak astım ve alerjiler daha da kötüleşebiliyor. Vücudumuzdaki mikropların kısa sürede dışarı atılabilmesi için de yeterli su tüketimi önemli. Özellikle yüksek ateş ve ishal gibi durumlarda su tüketimi hayati öneme sahip” şeklinde konuştu.

Güleryüz, yetersiz su tüketiminin uzun vadede böbrek yetmezliğine, yine az su tüketildiğinde cilt bozuklukları ve kırışıklıklarla daha erken karşılaşıldığına, eklemlerde ve omurganın disklerinde bulunan kıkırdaktasusuzluk arttığında, dejenerasyon ve hasara neden olup, şiddetli ağrıya yol açabildiğini ifade etti.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ayça GüleryüzSu Içmek
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