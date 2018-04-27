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Bin 623 Kişi Dolaşım Sistemi Hastalıklarından Öldü

Ülkemizde dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler 165 bin 323 oldu.Malatya’da ise ölümlerin bin 623’ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

Bin 623 Kişi Dolaşım Sistemi Hastalıklarından Öldü

Ülkemizde dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler 165 bin 323 oldu.Malatya’da ise ölümlerin bin 623’ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

27 Nisan 2018 Cuma 08:10
Bin 623 Kişi Dolaşım Sistemi Hastalıklarından Öldü

Öte yandan Elazığ’da ölümlerin bin 176’sı, Bingöl’de ölümlerin 422’si, Tunceli’de ölümlerin 232’si de dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

İLK ÜÇ SIRA DEĞİŞMEDİ

Ülke genelinde ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2017 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının yüzde 39,7’sini oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2017 yılında yüzde 39,7’si iskemik kalp hastalığından, yüzde 22,9’u ise serebro-vasküler hastalıktan kaynaklandı.

Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2017 yılında 79 bin 889 kişi oldu. Bu ölümlerin yüzde 31’i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı.

Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde;2017 yılında dolaşım sistemi hastalıkların en çok (55 bin 284 kişi) 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla (22 bin 982 kişi) 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

ORANLARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde 2017 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla Denizli (yüzde 49,6), Aydın (yüzde 48,9), Balıkesir (yüzde 47,8), Çanakkale (yüzde 47,2) ve Afyonkarahisar (yüzde 46,8) oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla; Kırklareli, Rize ve Kocaeli (yüzde 23,3), Tekirdağ (23,2) ve İstanbul (yüzde 23) oldu. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 26.04.2018 18:02
Anahtar Kelimeler:
Dolaşım Sistemi HastalıklarıMalatyaölüm
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