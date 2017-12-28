Günümüzde kükürtle hazırlanan sabunlar, özellikle akne, sivilce, egzema gibi cilt problemlerine iyi geliyor. Sabun yapan ve satan esnaf Faruk Yılmaz, "Kükürtlü sabun akne ve sivilceleri kurutur" dedi ve kükürtlü sabuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Güzel kokusu olmayan ama kullanımında birçok faydası bulunan kükürtlü sabunun kötü kokmayanının da mevcut olduğunu ifade eden Yılmaz, "Sivilcelerin yanında, yüz temizliği dışında vücut temizliğinde de kullanılır. Siyah noktalara iyi gelir. Cilt hastalıklarını iyileştirici özelliği vardır" şeklinde konuştu.

CİLTTEKİ YAĞLANMAYI ÖNLER

Kükürtlü sabunun ciltteki aşırı yağlanmayı önlediğini söyleyen Yılmaz, "Yağlanmayı önlediğinden sivilce oluşumunu önler" diye söyledi.

Genel olarak doğal sabun alımında ve kullanımında birkaç noktaya dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz şunları söyledi:

"Sabun kolayca bakteri tutmaz ama yine de alınan sabunun hijyenik şartlarda olmasına dikkat edilmesi gerekir. Doğal sabunu nereden aldığınız önemlidir.

HEP AYNI LİF KULLANMAK OLMAZ!

Hep aynı lifle aynı sabunu kullanmak iyi değil, lifleri sık sık değştirmek gerekir.

Sabunun daha güzel kokması için üzerine iğne batırılarak delikler açılabilir. Özellikle de kokusu iyi olmayan kükürt sabunu gibi sabunlar da bunu daha çok yapabilirsiniz.”

SELAHATTİN BAYRAK