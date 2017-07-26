Kalp yetmezliğinin sadece yaşlılarda değil; gençlerde de görülebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ruken Hanavdeloğulları, “Genellikle yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, kalp krizi, kalpte doğum defekti veya kan pompalama kasını olumsuz yönde etkileyen geçirilmiş bir hastalık nedeniyle ortaya çıkan kalp yetmezliğine akciğer hastalıkları, obezite, diyabet ve uyku apnesi de neden olabilir. Kalp yetmezliğinin tedavisinde önemli olan her hastalıkta olduğu gibi erken dönem belirtilerini dikkate alarak hekime başvurmaktır” dedi.

BU BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Uzm. Dr. Ruken Hanavdeloğulları, özellikle aktivitenin ardından artış gösteren nefes darlığı probleminin ilk dikkate alınması gereken belirti olduğunu dile getirerek, “Kalp yetmezliği arttıkça aktivite sonrası görülen nefes darlığı dinlenirken de görülebilir hale gelir. Bazen yatarken veya uyurken nefes darlığı hissedebilir. Bunun nedeni, kalbin akciğerlerden gelen kan akışına ayak uyduramamasıdır. Bir diğeri de yorgunluktur. Kalbiniz düzgün bir şekilde kan pompalayamıyorsa, beyin ve diğer hayati organlarınızın yanı sıra kaslarınızda da zayıflama görülür. Merdiven çıkmak veya yürüyüş yapmak kendinizi yorgun hissetmenize neden olur” şeklinde konuştu.

YETERLİ MİKTARDA KAN POMPALAYAMADIĞINDA…

Nedensiz öksürme ve hapşırmanın önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ruken Hanavdeloğulları, “Bu, kalbin mücadele ettiğinin bir diğer işaretidir ve akciğerlerinizden sıvı geldiği anlamına gelir. Bu nedenle bazen öksürük sonrası beyaz veya pembe mukus görebilirsiniz. Bu durumla karşılaştığınızda mutlaka hekiminize başvurun. Ayrıca şişkinlik ve kilo alımı da tehlikelidir. Beslenmenize dikkat ettiğiniz ödem ve kilo problemi yaşayabilirsiniz. Vücudunuzdaki sıvı ayak, ayak bilekleri, bacaklar veya karnınızın şişmesine neden olabilir. Böbrekler, kan dolaşımı yetersiz olduğu için vücuttan atılması gereken sodyumu atamayabilir ve dokularda fazla sıvı kalmasına neden olabilir. Sürekli ödem veya ani kilo alımı probleminiz varsa mutlaka hekiminizle konuşun. Kalp çarpıntısı da en sık görülen bir uyarı işaretidir. Kalbiniz yeterli miktarda kan pompalayamadığında bedeniniz bunu telafi etmek için kalp atış hızınızı artırarak kalbinize yüklenir” ifadelerine yer verdi.

KAFA KARIŞIKLIĞI VE HALSİZLİK

Uzm. Dr. Ruken Hanavdeloğulları, kafa karışıklığı ve halsizlik hissinin beyni etkilediğini, bunun da kalp yetmezliği şikayetini beraberinde getirdiğini belirterek, “Kan eksikliği yüzünden yeterince iyi çalışamayan organlar sodyum gibi maddelerin kan dolaşımındaki görevini olumsuz yönde etkiler. Kan dolaşımı problemlerinden en çok etkilenen organ olan beyindeki en önemli olumsuz etkisi nedensiz kafa karışıklığı ve halsizlik hissidir” diye konuştu.

ÜZERİNİZE DÜŞEN GÖREVLER

Kalp yetmezliği tedavisinde kişinin üzerine düşen görevleri sıralayan Uzm. Dr. Ruken Hanavdeloğulları, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hekiminizin önerilerine göre hayatınızı yeniden düzenleyin. Hastalığınızın seyrine göre ilaç almanız ya da daha ileri tedaviler görmeniz gerektiğini bilin. Yapabileceğiniz ve yapamayacağınız şeyleri belirleyerek yapabileceklerinize odaklanın. Hekiminiz ve beslenme uzmanınızla görüşerek sodyum içeriği düşük bir diyet programı uygulayın. Kalbinizi yormayacak hekiminizin önereceği düzenli bir egzersiz programı yapın. Vücudunuzda gereğinden fazla sıvı tutmadığınızdan emin olmak için günlük olarak tartılın. Stresinizi yönetmeyi öğrenin. Vücutta su tutulumunu artıran tein ve kafein içeren, çay, kahve tüketiminizi sınırlayın.”

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