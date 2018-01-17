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BİLİNÇSİZ DİŞ MACUNU KULLANIMINA DİKKAT!

Diş Hekimi Emek Külür, bilinçsiz diş macunu kullanımı nedeniyle fazla florüre maruz kalmayı engelleyen, ağız hijyenini daha güvenli, daha pratik ve daha sağlıklı bir yöntemle sunan önemli bir buluş olarak sunulan 'Nanoteknolojik' diş fırçasının Japonya, İtalya, Fransa'dan sonra Türkiye'de gerekli izinlerin alınması sonrası pazara girdiğini belirtti.

BİLİNÇSİZ DİŞ MACUNU KULLANIMINA DİKKAT!

Diş Hekimi Emek Külür, bilinçsiz diş macunu kullanımı nedeniyle fazla florüre maruz kalmayı engelleyen, ağız hijyenini daha güvenli, daha pratik ve daha sağlıklı bir yöntemle sunan önemli bir buluş olarak sunulan 'Nanoteknolojik' diş fırçasının Japonya, İtalya, Fransa'dan sonra Türkiye'de gerekli izinlerin alınması sonrası pazara girdiğini belirtti.

AHMET
AHMET
17 Ocak 2018 Çarşamba 15:52
BİLİNÇSİZ DİŞ MACUNU KULLANIMINA DİKKAT!

DİŞ SAĞLIĞI NOKTASINDA İNSANLAR YETERİ KADAR HİZMET ALAMIYOR”

Ağız ve diş sağlığı konusunda Türkiye'nin bakım ve tedavi haritasını çıkaran bir araştırma yapan Diş Hekimi Emek Külür, literatür araştırması yaparken keşfettiği 'Nanoteknolojik' diş fırçası Misoka'nın Türk insanı tarafından sevileceğini belirterek ağız ve diş sağlığı hakkında şunları söyledi:

"Diş macunu, Türkiye'de maalesef çok bilinçsiz şekilde kullanılıyor. Amerikan Dişhekimleri Birliği, bir kadının optimal olarak günde yaklaşık 3 mg., erkeğin ise günde en fazla 4 mg. florür almasını öneriyor. Araştırma literatürüne göre, tek fırçalamada bir miligram florürün dörtte birinden fazlasını yutulmamalı. Özellikle çocuklar çok dikkat etmeli. Çünkü florürün zeka üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair çalışmalar mevcut"

Diş Hekimi Emek Külür, 4 ayda bir değiştirmemiz gereken fırçayı 2 senede bir değiştirildiğini kaydederek, “Türkiye’de araştırmaya göre, nüfusun yüzde 86'sı diş fırçalamazken, evlerin yüzde 60'ına diş macunu girmiyor. Bir kişinin yılda 4 kez diş fırçası değiştirmesi gerekirken, Türkiye'de her 4 kişiye 2.16 diş fırçası düşüyor. Yani bir kişi bir diş fırçasını ortalama 2 yıl kullanıyor. 4 kişilik bir ailenin tüketmesi gereken yıllık macun miktarının 24 tüp olduğunu fakat araştırmalara göre, bu rakamın 14.4. Diş fırçası kadar önemli olan diş ipi ve ağız bakım suyu kullanımı da ülkemizde yok denecek kadar az. Türkiye'de günde 2 kez düzenli diş fırçalayan kişi oranı yüzde on beş. 35-44 yaş grubunda yapılan bin 500 kişilik anket sonucunda bu kişilerin yüzde 5'inin hiç diş hekimine gitmediği ortaya çıkmış. Ülkemizde yılda ortalama 3 bin diş hekimi mezun oluyor. 45 devlet üniversitesi, 14 özel üniversite var. Diş hekimi sayısının artmasına rağmen diş hekimlerine yeterli istihdam sağlanamadığı için insanlar yeteri kadar hizmet alamıyor" şeklinde konuştu.
 

busabahmalatya.com 

İHA

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