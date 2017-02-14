Ortodontik tel tedavisi ile ilgili bilgiler veren Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Çocukların 12-13 yaşlarına kadar hem süt hem de sabit dişleri vardır. Bu yaşlar öncesi dişlere tedavi uygulanması gerekmez. Ancak bu yaşlardan sonra eğer dişlerde bir sorun var ise müdahalede gecikmemek önemlidir. Genelde 11 yaş, düzensiz dişlere müdahale yaşıdır diyebiliriz” şeklinde konuştu.

11-13 YAŞ ARASI YAPILMALI

6 ve 12 yaş aralığı arasında dişlere müdahalede bulunulmadığının vurgulayan Altunsuyu, “Süt dişleri olduğu için diş teli takmak uygun değildir. Ama çok basit bazı aparatlar takılabiliyor. Genelde 11 yaşından sonra kız çocuklarında 11-12, erkek çocuklarında 12-13 yaşlarında takılabiliyor. Çünkü kız çocuklarında 11-12 yaş aralığında çok ciddi bir büyüme meydana geliyor. O büyüme esnasında, o diş tellerini takmak daha mantıklıdır. Dişleri düzelmek de, daha mümkün oluyor. 11-13 yaş diş düzeltmede uygundur” ifadelerini kullandı.

18 YAŞ ÜZERİNDEKİLER YAPTIRIYOR

Yenilenen teknoloji ve akıllı tellerin ortaya çıkmasıyla 18 yaş üzerindekilere diş teli uygulamasının yapıldığını hatırlatan Altunsuyu, “Daha önceden 18 yaşına gelene kadar yapılması gereken diş telleri, artık 18 yaşından sonrada takılabiliyor. Son gelişen teknoloji ve akıllı tellerin çıkmasıyla, 18 yaşından sonrada her yaş diş teli tedavisi için mümkün oluyor. 18 yaşından sonra yapılan diş telinin de, faydası oluyor. Yüzde 80-90 oranında başarı sağlanmış oluyor. Ama kolay düzelmesini istiyorsanız; 11-13 yaş arasında yaptırmak en idealidir” dedi.

ORTODONTİK TEDAVİ İLE YAPMAK MÜMKÜN

Hangi durumlarda diş teli takılabileceğini anlatan Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Şekli bozuk olan dişler, çenedeki bozukluk diş tellerinin takılmasına sebep olur. Yapılan cerrahi müdahale ile birlikte ortodontik tel takılıyor. Çenede problem varsa, ilk olarak cerrahi müdahale yapılır; sonra da tel takılır. Ama dişlerde varsa sadece bunu ortodontik tedavi ile yapmak mümkündür. Eğer hastayı rahatsız eden estetik bir görünüm var ise herkese uygulanır. Dişte çapraşıklık, ileri-geri olma durumu, fırlak olma durumu, gülümsendiği zaman diş etlerinin fazla görülme durumu diş teli taktırılarak düzeltilebilir” diye konuştu.

ÇOCUKLAR DAHA AZ GELİYOR

“Diş teli, 18 yaşından büyüklerin şimdilerde fazlasıyla tedavisini yaptırdığı bir yöntem oldu” diyen Diş Hekimi Agah Altunsuyu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çocuklar artık daha az gelmeye başladı. 18 yaş üzerindekiler, dişlerini düzeltmek için diş hekimlerinin fazlasıyla yolunu tutmaya başladı. Çünkü diş, insan vücudunda önemli bir yer tutar. Buradan anne ve babalara da önemli uyarılarda bulunmak gerekiyor. Anne ve babaların bu konuda dikkatli olsunlar. Çocukları 11-13 yaş arasında olan anne babalar, eğer dişlerde çarpıklık varsa hemen bir diş hekimine başvursunlar. Olmadığı taktirde ilerde çok daha zor bir yol izlemiş olurlar. Çünkü diş telini erken yaşlarda taktırmak, kolay oluyor. Hem masraftan kurtulmuş olurlar hem de kısa sürede dişlerin düzelmesini görürler. Ama daha sonraki dönemlerde hem diş çekimi yapmak gerekiyor hem de masraf oldukça artıyor. Çocukluk çağında diş teli tedavisi çok mantıklı. Hasta için de, diş hekimi için de zor bir dönem meydana gelir.”

TELLER, DİŞLERİ ÇÜRÜTÜYOR

Diş Hekimi Agah Altunsuyu, diş tellerinin diş çürüğüne sebep olabileceğini vurgulayarak, “Diş teli, büyük oranda diş çürüğüne neden olur. Mutlaka ağız içerisinde gıda birikiyor ve çok ciddi bir temizlik yapılmazsa diş çürümesi kaçınılmazdır. Özel fırçalarla ve gargarayla her öğünden sonra dişleri fırçalamak, diş çürüklerini yok edebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ara öğün yiyemezsiniz. Abur-cubur tüketemezsiniz. Diş teli taktıran bir kişinin yemek yedikten sonra dişlerini fırçalaması gerekiyor ve bir sonraki yemeğe kadar hiçbir şey yememesi lazım. Kahve ve çay türü içecekleri aşırı tüketmemek iyi olur. Çünkü o içecekler de, dişlerde ciddi sararmaya neden oluyor” dedi.

UZUN SÜRELİ TEDAVİ

Diş teli kullanma süresinin çocuklarda 1,5-2 sene arasında olduğunu belirten Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Bu süre, 18 yaşından sonra yaptıranlarda ise 3-4 seneyi bulabiliyor. Düşünün 4 sene boyunca çok ciddi bir çaba harcayarak, dişlerinizin düzelmesini sağlıyorsunuz ve bu arada çok da ciddi bir bakım yapmanız gerekiyor. Aksi halde diş teli çıkarıldığında, ağızda çürüklerin olduğunu görürsünüz” diye konuştu.

GENELDE SABİT TEL KULLANILIYOR

Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Diş telleri genelde sabittir elbette takma çıkarma olanlar da var ama geneli sabittir. Takma-çıkarmalar büyükler için uygun değil. Özen göstermek gerekiyor. Diş teli çıkarıldıktan sonra 3 ay boyunca süren bir başka tedavi daha var. Şeffaf bir ve dışarıdan görünmeyen bir aparat takılıyor. 3 ay boyunca takılı kalıyor. Daha sonra şeffaf tel çıkarılıyor ve saç teli kalınlığında içeriden görünmeyen ağzın içerisinden ön dişler birbirine bağlanıyor. Ve o da 4 ya da 5 yıl süreyle kalıyor. Ama asıl tedavi bu değil. Hasta tel taktığı hissine, sabitlenmeyle kapılmıyor. Bu tedaviler bittikten sonra düzgün, kusursuz dişler oluyor. Dişler çok önemli aksesuarlardır. O aksesuarların güzel olması, insanlarda değişime sebep olur. Bu güzel bir değişimdir. Kişi özgüvenini kazanıyor” şeklinde konuştu.

MALİYETİ OLDUKÇA YÜKSEK

Diş teli tedavisinin maliyetine de değinen Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Çok çapraşık dişleriniz var ise bu çapraşıklığı düzeltmek için veya çenede problem var ise maliyet çok olur. 10 ya da 12 bin liraya kadar ödeyebiliyorsunuz. Ama sadece normal bir düzeltme yapılacaksa, bu maliyet 3 ya da 5 bin arasında değişiyor. Tamamen hastanın muayene sonucuna göre belli oluyor” diye konuştu.

DİŞ ÇAPRAŞIKLIĞI AİLEDEN GELİYOR

Diş çapraşıklarının aileden gelen bir problem olduğunu söyleyen Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Bu çapraşıkların asıl sebebi, aileden gelmesidir. Anne babada çapraşıklık, çenede problem varsa, çocukta da ortaya çıkıyor. Yani genelde aileden gelen bir sıkıntı söz konusu oluyor. Diyelim ki; annenin çenesi normal insanlarınkine göre çok daha önde duruyor, bu çocuğunda da muhtemelen öyle oluyor. Veya babadan, büyük dişleri alıyor. Durum böyle olunca da, çocuğun ağız içinde çapraklık meydana geliyor” dedi.

ANNE VE BABALAR DİKKAT!

“Çocukların 3 yaşından sonra biberon kullanmaları dişlerde şekilsizliğe neden olur. Çapraşık diş oluşumunu engellemek için anne ve babaların dikkatli olması gerekir” diyen Diş Hekimi Agah Altunsuyu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Anne emzirme döneminde çocuğun uzun süre biberon kullanması çapraşık dişlere ve damar çöküntüsüne sebep oluyor. Hatta böylelikle dişler arasında açıklıkta meydana geliyor. Emzirmeden sonra kullanılan biberonların sebep olacağı bu durum, parmak emmede de görülüyor. Çenede çok ciddi problemlere sebep olur. Çocukların 3 yaşından sonra kötü alışkanlıklardan uzak tutsunlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ileriki dönemlerde bunun çok ciddi sorunlarını yaşayabilirler.”

HEKİMLER GERİ KAÇIYOR

Diş telinin ağız kokusu yaptığını aktaran Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Diş teli, ağız içini rahatsız eder. Kokuya sebep olur. İyi fırçalanmazsa, temizlenmezse koku yapar. Normal diş fırçalama 3 dakika sürürken, diş teli taktıranların 10 dakika boyunca dişlerini fırçalamaları gerekiyor. Sigara kullanımı zaten başlı başına bir sorun. Dişleri sarartır, plakları biriktirir. Bu sadece hasta için değil, hekim için de sorun haline geliyor. Çünkü hekimler, ağızdan sigara kokusu aldıklarında etkileniyorlar ve bir an önce işlerini bitirmek için çabalıyorlar. Bu da düzgün bir tedavi ile sonlanmıyor. Yapılan araştırmalarda, diş hekimlerinin dişleri bakımlı hastalara karşı çok daha iyi hizmet verdikleri saptanmıştır” diyerek konuşmasını noktaladı.

MUTLU SARIGÜL