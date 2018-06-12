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Biberiye sabunu yağlı saçların dostu

Sabun İmalatçısı Vahap Yılmaz biberiye sabunu hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. Yılmaz, “Biberiye sabunu yağlı saçların bakımında önemlidir” dedi.

Biberiye sabunu yağlı saçların dostu

Sabun İmalatçısı Vahap Yılmaz biberiye sabunu hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. Yılmaz, “Biberiye sabunu yağlı saçların bakımında önemlidir” dedi.

12 Haziran 2018 Salı 10:53
Biberiye sabunu yağlı saçların dostu

Biberiyeyi duymayan yoktur. Sağladığı faydalarla ve uzmanların doğru kullanıldığı takdirde sağlığa iyi gelen yönününü vurguladığı biberiyenin bir de sabunu var.

EL VE AYAK BAKIMINDA TAVSİYE EDİLİYOR

Yılmaz biberiye sabununa ilişkin şunları söyledi:

“Biberiye sabunu saçların hızlı uzamasını sağlıyor. Yavaş uzayan saçlar için ideal bir sabundur. Saç dökülmelerine iyi gelir. El ve ayak bakımında da tavsiye edilen bir sabunudur.”

Yılmaz biberiye sabunun hem saç için hem de cilt için kullanılabilen bir sabun olduğunu da belirtti.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSabunBiberiye
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