Biberiye sabunu yağlı saçların dostu

Biberiyeyi duymayan yoktur. Sağladığı faydalarla ve uzmanların doğru kullanıldığı takdirde sağlığa iyi gelen yönününü vurguladığı biberiyenin bir de sabunu var.

EL VE AYAK BAKIMINDA TAVSİYE EDİLİYOR

Yılmaz biberiye sabununa ilişkin şunları söyledi:

“Biberiye sabunu saçların hızlı uzamasını sağlıyor. Yavaş uzayan saçlar için ideal bir sabundur. Saç dökülmelerine iyi gelir. El ve ayak bakımında da tavsiye edilen bir sabunudur.”

Yılmaz biberiye sabunun hem saç için hem de cilt için kullanılabilen bir sabun olduğunu da belirtti.

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