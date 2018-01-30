BEYNİMİZ NASIL ÇALIŞIR?

Efsane ve gerçek iki farklı şekilde anlatan Dr. Oğuz şunları söyledi:

“Efsaneye göre, beyninizin en fazla yüzde10 yüzde 50’sini kullanıyorsunuz. Gerçekte ise,aslında beyninizin tamamını kullanıyorsunuz. Tüm beyninizi kullanmadığınız fikri yaygın bir efsanedir. Beyin tarama çalışmaları, tüm alanların aktif olduğunu gösterir. Dolayısıyla ‘beyninin geri kalan kısmına’ girdiğini iddia eden ürünler gerçekten hiçbir şey yapmazlar.

Efsaneye görebazı insanlar beyinlerinin sağ tarafını bazıları ise sol tarafını kullanırlar. Gerçekte isebeyninizin sadece bir bölümünü kullanmazsınız. Beyninizin her iki tarafı da her zihinsel görev için birlikte çalışır. Sayısal çalışmalarla uğraşanların beyinlerinin sol taraflarını kullandığı, duygusal ve yaratıcı kişilerin ise sağ tarafını kullandığı bir efsanedir.

BEYNİMİZ BEYAZ DEĞİL, PEMBE RENKTİR

Efsaneye görebeynimiz gri ya da beyaz renktedir. Gerçekte isebeynimize kan gittiği yani hayatta olduğumuz sürece pembe renktedir.

Efsaneye göre, bebeğe klasik müzik dinletmek IQ’sunu yükseltir.Gerçekte iseklasik müzik dinletmenin bebeğinizin IQ’sunu yükselttiğine ya da reaksiyon sürelerini artırdığına dair yanlış bir inanış olsa da gerçek herhangi bir etkisi olmadığıdır.Bilim adamları bir zamanlar Mozart dinlemenin bebeklerin zekasını geliştirdiğini düşünüyordu. Hatta bu sonuçlara dayanarak bebekler için klasik müzik CD'leri ve DVD'leri popüler hale geldi. Fakat son çalışmalar, beynin üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını göstermektedir.

Efsaneye göre beyniniz uyku sırasında kendini dinlendirir.Gerçekte ise gün boyunca dışarıdan trilyonlarca veri algılarız. Ve bu algılama sistemimizin düzgün çalışması için her gün periyodik bir bakım sürecine ihtiyaç duyarız. Aslında uyku dediğimiz şey bu bakım dönemidir. Uyku, beyinde başlatılan ve beynin doğru işlev görebilmesi için gerekli olan bir süreçtir. Beyin sapında kalp atım ritmimiz, soluk alıp-vermemiz gibi reflekslerimiz otomatik olarak kontrol edilir. Ve biz uyurken dahi bunlar devam eder. Aynı zamanda uyku, gün içinde öğrendiğimiz bilgileri beynin uzun süreli depolayabilmesi için gereklidir.” busabahmalatya.com