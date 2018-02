BEYNİ GENÇLEŞTİRMEK MÜMKÜN

1-İYİ BESLENİN

“İyi beslenmekten kasıt sağlıklı yiyecekler ve düzenli beslenme” diyen Dr. Gölçek, “Sağlıklı beslenmek sağlıklıyaşamtarzının da olmazsa olmazıdır. Yeterli ve sağlıklı beslenmek beyin hücrelerinin kendilerini tamir etmelerine de imkan sağlar. Bunun için protein, yağ ve vitaminlerle dengelenmiş bir beslenme son derece önem taşır. Beslenme alışkanlığında kesinlikle rafine şekerden kaçınmak gerekir. Zira pek çok hastalığa davetiye çıkaran rafine şekerin, beyin damarlarını olumsuz etkilediği de bilimsel olarak kanıtlanmıştır” diye konuştu.

2-MÜZİK DİNLEYİN

Özellikle klasik müzik dinlemenin beynin gelişmesi için çok yararlı olduğunu söyleyen Gölçek, “Klasik müziğin ağrı ve stresi azalttığı, kan basıncını düşürdüğü, olumlu duyguları teşvik ettiği, uykusuzluğu düzelttiği ve beyin dalgalarını düzene soktuğu çeşitli çalışmalarda ortaya konulmuştur. Bu nedenle klasik müziği hayatınıza daha fazla sokun ve en azından işe gidip gelişlerde ya da uyumadan önce klasik müzik dinlemeyi ihmal etmeyin. Hem sağlığınıza hem de beyninizi canlandırmaya yardımcı olabilir” ifadelerine yer verdi.

3-EGZERSİZ YAPIN

Gölçek, egzersiz yapmanın hem vücudumuz hem de beynimiz için yararlı olduğunu söyledi ve “Egzersizle pek çok hormon salgılanır. Bunlar stres düzeyini azaltmada katkı sağlar. Bol oksijen beyinde olumlu etkiler yaratır. Haftada sadece bir kez aerobik egzersiz yapanlarda, yapmayanlara göre beyin fonksiyonlarında yüzde 30 iyileşme saptandığını biliyor muydunuz?” diyerek egzersizin önemini vurguladı.

4-BULMACA ÇÖZÜN

“Bu tip aktiviteler beynin egzersizi. Nöronlar arasındaki bağlantıların gelişmesi ve beynin farklı bölgeleri arasında yeni ilişkiler kurulmasına yarıyor” diye konuşan Gölçek, “Düzenli olarak günde bir bulmaca çözerek ya da çözmeye çalışarak beyniniz için son derece önemli olan bu egzersizi gerçekleştirebilirsiniz” dedi.

5- HASTALIKLARA KARŞI KORUNUN

Gölçek, “Uygun beslenme, vitamin takviyesi, gerektiğinde aşı olmak gibi önlemler hastalıklara karşı direnci artırır. Zinde bir vücut zihnin işleyişini de olumlu yönde etkiler ve beynin içindeki olumsuz düşüncelerin bir anlamda temizlenmesi için de yardımcı olur” diye söyledi.

6-UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN

Sağlıklı bir vücut için uyku düzenine dikkat etmenin şart olduğunu söyleyen Gölçek, “Sağlıklı uyku düzeni beynin kendini tazelemesine, tamir etmesine de yardımcı olur. Bu nedenle gerektiği kadar uyumak son derece önemli. Herkesin uyku ihtiyacı kendine has ama sağlıklı bir erişkin için 6-8 saat kaliteli gece uykusu önemli. Hele de gece 23.00-02.00 saatleri arasındaki kaliteli uykunun vücut için çok daha yararlı olduğunu unutmayın” ifadelerini kullandı.

7- YENİ BİR DİL ÖĞRENMEYE BAŞLAYIN

“Her yaşta yeni bir dil öğrenilebilir” diyen Dr. Gölçek, “Yeni bir dil öğrenmekten kasıt o dilin profesyoneli olmak değildir. Basit bazı cümleler ve kelimeler öğrenmek bile beynin canlı tutulmasına fayda sağlar. Hem bu sayede yeni bir kültür de tanımış olursunuz. Heyecan, merak ve ilgi de beyni ister istemez canlandırır ve zinde tutar” şeklinde konuştu.

8- RUTİN ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

Gölçek, “Muhtemelen saçlarımızı her gün aynı tarafa ayırıyor, dişlerimizi her gün aynı elimizle fırçalıyor, bluz ya da gömlek giyerken önce aynı kolumuzu geçiriyor ya da tokalaşırken aynı elimizi uzatıyoruz. ‘Bunları değiştirmekle beynin canlanmasının ne alakası var’ demeyin, çünkü var. Beyne her gün alışık olduğu mesajlardan farklı bir mesaj iletmek rutin dışına çıkılmış olduğundan ister istemez bir hareketlilik yaratır, canlılık sağlar” ifadelerine yer verdi.

9- SİGARAYI HAYATINIZDAN ÇIKARIN

Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bilmeyen yok şüphesiz. Sigaranın çok sayıdaki zararından biri de beyin sağlığını olumsuz etkilemesidir. Gölçek, “Bu nedenle sigarayı hiç kullanmamak ve sigara içilen ortamlarda bulunulmamak gerekir. Sigara içmeyenlerin yaşlılık dönemlerinde sigara içenlere göre iki kat daha sağlıklı beyine sahip olduğunu biliyor muydunuz?” şeklinde açıklamalarda bulundu.

10- SOSYAL AĞ KURUN

Son olarak pek çok arkadaşınızın olması, onlarla gezmeye gitmeniz, eğlenmeniz, sohbet etmeniz ve benzeri şeylerin yapılmasının kişinin beynini canlı tutan aktiviteler olduğuna değinen Gölçek, “Bu tip fırsatları kaçırmamak hatta yoğun ve yorucu iş temposuna inat fırsat yaratmak gerekir. Bu tip yaklaşım ileri yaşlarda beyin fonksiyonlarını diğer insanlara göre yüzde 25 daha aktif tutar” diye söyledi.