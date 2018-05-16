Beyin tümörüne ‘Gamma Knife’ tedavisi

GAMMA KNIFE RADYOCERRAHİSİ NEDİR?

Gamma Knife Radyocerrahisi hakkında detaylı bilgiler veren Op. Dr. Cengiz Gölçek şunları söyledi:

“Gamma Knife cihazı ile tedavi ülkemizde ilk kez 1997 yılında kullanılmaya başlanmış ve o yıllardan itibaren gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Gamma Knife Radyocerrahisi uygun hasta gruplarında kullanıldığında son derece başarılı sonuçlar vermektedir.Beyindeki bazı damarsal bozukluklarda uygulanabilir. İlk akla gelen doğuştan damar yumağı (AVM) denilen durumdur. Beyin kanamasına, sara nöbetlerine yol açabildiğinden tedavi edilmesi gerekir ve tedavisinde Gamma Knife kullanılabilir. Kavernom denilen bir başka damar yumağı cinsi daha vardır. Bunlarda da kullanılmaktadır. Ayrıca bazı damar fistüllerinde de kullanılabilir.

Çeşitli iyi huylu beyin tümörlerinin tedavisinde kullanılır. Meningiom denilen beyin zarından kaynaklanan tümörler, Vestibular Schwannoma denilen işitme ve dengeden sorumlu olan sinirin tümörleri ve bazı hipofiz tümörleri bunlara örnektir. Kötü huylu tümörlerin tedavisinde kullanılabilir. Bunların başında vücudun başka yerinden beyine sıçramış kanser türleri yani metastazlar gelir.

Fonksiyonel bozukluk denilen Trigeminal Nevralji (Ani şiddetli yüz ağrısı) ya da el titremesi yani tremorda da uygulanabilir.”

GAMMA KNIFE SONRASI TAKİP NASIL OLMAKTADIR?

Gamma Knife uygulandıktan sonra hastanın takibe alındığını söyleyen Gölçek, “Metastaz nedeniyle Gamma Knife uygulanmışsa 2-4 ayda bir tümörün durumuna bakılır. İyi huylu tümör ise hastadan senede bir MR çektirmesi istenir. Böylece hastalarda tümörün büyüyüp büyümediği kontrol edilmiş olur. Tedavinin etkisini görebilmek için belli bir süre geçmesi gerekir çünkü tümöre uygulanan radyasyonun etkisini göstermesi için süreye ihtiyaç vardır. Metastazda bu etkinin görülmesi için gereken süre 2-3 ay olabilirken yavaş büyüyen iyi huylu bir tümörde yıllar alabilir. Gamma Knife ile amaç tümör büyümesinin durdurulmasıdır. Ancak AVM denilen damar yumağı için Gamma Knife yapılmışsa damar yumağının kaybolması gerekir. Bunun gerçekleşmesi için de 2-3 sene beklemek gerekebilir” ifadelerini kullandı.

GAMMA KNIFE TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Tedavinin avantajlarından da bahseden Dr. Gölçek, “Genel anesteziye gerek yoktur. Hasta, Gamma Knife sonrası aynı gün taburcu olabilir. Tedavi için saçların kesilmesine gerek yoktur. Gamma Knife Icon, stereotaktik çerçeve veya radyoterapideki gibi yüze maske takılarak tedavi yapmaya imkan tanımaktadır” dedi.

Op .Dr. Cengiz Gölçek hastaların Gamma knife tedavisine uygun olup olmadığını anlamak ve hastalara bu tedavi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek için hastaları önce detaylı bir muayeneden geçirdiklerini ve beyin filmlerini değerlendirdikten sonra karar verip hastayı yönlendirdiklerini söyledi.

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