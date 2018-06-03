Beyaz dut şifa deposu

Şu anda mevsimi olan ve vatandaşlar tarafından tüketilmeye başlanan beyaz dutun faydalarından başlıca öne çıkanlar haberimizde…

Uzmanlar beyaz dutun kansızlığa iyi geldiğini, vücuda kuvvet verdiğini, bademcik ve boğaz iltihabı, ağız-diş eti hastalıkları ve öksürüğe karşı da etkili olduğunu söylüyor.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ÖZELLİĞİ VAR

Yine uzmanlar beyaz dutun ateş düşürücü özelliği olduğunu, damarların sertleşmesini önlediğini de belirtiyor.

Bağırsakların ve midenin düzenli çalışmasına yardımcı olan dut, karaciğeri de kuvvetlendiriyor.

Şeker oranı fazla bir meyve olduğundan uzmanlar dutun şeker hastaları tarafından kullanılmamasını önerirken oldukça dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyorlar.

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