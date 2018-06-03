Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613

Beyaz dut şifa deposu

Tadı güzel olan beyaz dut yaz meyvesidir. Doğallığı ile bilinen beyaz dut sağlığa faydaları ile dikkat çekiyor.

Beyaz dut şifa deposu

Tadı güzel olan beyaz dut yaz meyvesidir. Doğallığı ile bilinen beyaz dut sağlığa faydaları ile dikkat çekiyor.

03 Haziran 2018 Pazar 10:06
Beyaz dut şifa deposu

Şu anda mevsimi olan ve vatandaşlar tarafından tüketilmeye başlanan beyaz dutun faydalarından başlıca öne çıkanlar haberimizde…

Uzmanlar beyaz dutun kansızlığa iyi geldiğini, vücuda kuvvet verdiğini, bademcik ve boğaz iltihabı, ağız-diş eti hastalıkları ve öksürüğe karşı da etkili olduğunu söylüyor.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ÖZELLİĞİ VAR

Yine uzmanlar beyaz dutun ateş düşürücü özelliği olduğunu, damarların sertleşmesini önlediğini de belirtiyor.

Bağırsakların ve midenin düzenli çalışmasına yardımcı olan dut, karaciğeri de kuvvetlendiriyor.

Şeker oranı fazla bir meyve olduğundan uzmanlar dutun şeker hastaları tarafından kullanılmamasını önerirken oldukça dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyorlar.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDutFayda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanından iftar tüyoları
Uzmanından iftar tüyoları
Nar ekşisi kanser hücrelerini durduruyor
Nar ekşisi kanser hücrelerini durduruyor
Mutlu ve sağlıklı kalmak için…
Mutlu ve sağlıklı kalmak için…

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim