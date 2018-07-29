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Bembeyaz dişler hayal değil

Çay, kahve, sigara gibi günlük hayatta çok fazla tüketilen alışkanlıklar, diş sararmalarına sebep olurken, kişinin genetik yapısı da, diş renginin oluşmasında etkilidir. Endodonti Uzmanı Doç. Dr. Esra Pamukçu Güven, “Süt dişlerinde meydana gelen travmalar renk değişikliğine sebep olabilir” dedi.

Bembeyaz dişler hayal değil

Çay, kahve, sigara gibi günlük hayatta çok fazla tüketilen alışkanlıklar, diş sararmalarına sebep olurken, kişinin genetik yapısı da, diş renginin oluşmasında etkilidir. Endodonti Uzmanı Doç. Dr. Esra Pamukçu Güven, “Süt dişlerinde meydana gelen travmalar renk değişikliğine sebep olabilir” dedi.

29 Temmuz 2018 Pazar 12:07
Bembeyaz dişler hayal değil

Endodonti Uzmanı Doç. Dr. Esra Pamukçu Güven, “Kişinin genetik yapısı, süt dişlerinde meydana gelen travma, çürük gibi sebeplerle enfeksiyonun görülmesi sonucunda daimi dişlerin etkilenmesi içsel, dişlerin sürme dönemlerinde antibiyotik kullanımı, çay, kahve, kırmızı şarap gibi renklendirme özelliği bulunan içecek ve yiyeceklerin sıklıkla tüketilmesi, sigara kullanımı, renklenmeye örnek teşkil edecek dışsal sebepler olarak sayılabilmektedir. Bununla birlikte, restoratif ve endodontik tedaviler sırasında kullanılan bazı materyallerin renklendirici özelliği ile karşılaşmaktayız. Kanal tedavisi sırasında ve sonrasında dişlerin renklenmesi ise, dişin içerisinde yer alan damar-sinir paketinin yeterli temizlenemediği olgularda nadiren karşımıza çıkmaktadır” sözlerini kaydetti.

İKİ ÇEŞİT BEYAZLATMA İŞLEMİ VAR

“İki çeşit diş beyazlatma yöntemi var” diyen Endodonti Uzmanı Doç. Dr. Esra Pamukçu Güven, “Bunlardan ilki; ofiste beyazlatma işlemi gerçekleştirilen tedavi yöntemidir. Bir saat içerisinde beyazlatmak mümkündür. İkincisi ise evde yapılan diş beyazlatmalarıdır. Bu tedavide, hasta kendisi için özel oluşturulan plağın içerisine jel sürerek evde bu işlemi kendisi uygulayabilir. Özellikle kanal tedavisine bağlı olarak gözlenen diş renklenmeleri, genelde ön bölgede ve tek dişi ilgilendiren vakalar olarak gözlemlendiği için hastalar açısından büyük önem taşımaktadır. Beyazlatma tedavisi, tek dişe uygulanabilmesi açısından klinikte kolaylık oluşturmaktadır. Öncelikle, kök kanalının sızdırmaz şekilde doldurulması, tedavinin en önemli basamağı olarak kabul edilmektedir. Böylece, kanal tedavisinin çevre dokuları, beyazlatma sırasında kullanılan kimyasalların olası olumsuz etkilerinden koruması sağlanmış olur. Başarılı endodontik tedaviyi takiben, dişin içerisine beyazlatıcı ajan yerleştirilerek 2-3 gün beklenir. Beyazlama oranı takip edilir, genellikle 2 veya 3 seans uygulama yeterli olmaktadır. Daha sağlıklı, hızlı ve kalıcı sonuçlar elde edebilmek için diş beyazlatma işlemlerinizi mutlaka uzman bir hekim kontrolünde yaptırmanız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

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