Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Abdulvahap Boztepe ve beraberindeki heyet , Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ile birlikte Pütürge Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

Pütürge Devlet Hastanesini yerinde inceleyen Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Abdulvahap Boztepe ve beraberindeki heyet, Pütürge Devlet Hastanesi Başhekimi Melike Gürsel’den hastanede ki eksikler ve yapılacaklar ile ilgili bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat “Hastanemiz gayet güzel fakat hastanemizin en büyük eksikliği doktor sayısını az olması. Pütürge Devlet Hastanesi sadece İlçemize değil Doğanyol ve çevresine de hizmet etmekte. Bunun için çok acil branş doktorlarımıza ihtiyacımız var. İnşallah Genel Sekreterimiz Abdulvahap Boztepe ile yaptığımız görüşme neticesinde hastanemizde bundan sonra Kadın Doğum Uzmanı, Çocuk Doktoru ve Aile Hekimleri her Cuma günü görev yapacaktır” diye konuştu.

Başkan Polat ayrıca hastaneni acil servis ve diğer bölümlerinde yeniden bir bakım onarım çalışması yapılacağını, odalara klima takılacağını ve Ultrason ile eksik olan teknik cihazların getirileceğini de söyledi.

İHA