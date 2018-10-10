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Bel fıtığı tedavisinde epiduroskopi yöntemi

Birçok kişinin yaşam kalitesini düşüren bel fıtığı, en önemli sağlık sorunlarından sadece bir tanesi. Toplumda görülme sıklığı en fazla olan hastalıklardan biri olan bel fıtığı, hem kadınlarda hem de erkeklerde sıkça görülüyor.Bel fıtığı tedavisinde yeni bir yöntem olan epiduroskopi hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Gölçek, “Yöntem, çoğunlukla fizik tedavi uygulamaları ve ilaç tedavilerinden fayda görmeyen hastalar için geliştirilmiştir” dedi.

Bel fıtığı tedavisinde epiduroskopi yöntemi

Birçok kişinin yaşam kalitesini düşüren bel fıtığı, en önemli sağlık sorunlarından sadece bir tanesi. Toplumda görülme sıklığı en fazla olan hastalıklardan biri olan bel fıtığı, hem kadınlarda hem de erkeklerde sıkça görülüyor.Bel fıtığı tedavisinde yeni bir yöntem olan epiduroskopi hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Gölçek, “Yöntem, çoğunlukla fizik tedavi uygulamaları ve ilaç tedavilerinden fayda görmeyen hastalar için geliştirilmiştir” dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:28
Bel fıtığı tedavisinde epiduroskopi yöntemi

Bel fıtığı tedavisinde yeni yöntem olan epiduroskopi hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Gölçek, “Epiduroskopi; ucu her yöne kıvrılabilen bir endoskop kullanılarak epidural mesafeye bakmak demektir. Omurgamızın arkasında, yukarıdan aşağıya uzanan omurilik ve sinirlerimizin yer aldığı bir kanal bulunmaktadır. Bu kanal içindeki omurilik ve sinirlerin etrafı dura adı verilen güçlü bir zarla çevrilmiştir. Bu güçlü zarın dış kısmı epidural alan olarak isimlendirilir” ifadelerini kullandı.

“FITIK HALİNE GELMİŞ DİSK PARÇALARINI GÖREBİLİYORUZ”

Epiduroskopiyle, bel fıtığı olan kişilerde kanala taşan disk parçasını görebildiklerini belirten Op. Dr. Cengiz Gölçek, “Epiduroskopiyleepidural mesafedeki sinir köklerini, bu kökleri çevreleyen yağ dokusunun etrafında bir problem olup olmadığını ve sinir kökleri etrafındaki yapışıklıkları görebiliriz. Epiduroskopinin, problemi belirlemek ve tedavi etmek üzere iki temel amacı vardır. Epiduroskopiyle sinir kökleri etrafında ameliyat ya da kötü yaralanma sonrası gelişen yapışıklıkları ve fıtık haline gelen disk parçasını görebiliriz. Epiduroskopiyle mekanik olarak sinir kökleri etrafına steroid ve ağrı kesici ilaçlar uygulanabilir” diye konuştu.

ŞİKAYETİ GEÇMEMİŞ HASTALARA...

Epiduroskopi işleminin kimlere yapılabileceği hakkında da konuşan Op. Dr. Gölçek, “Epiduroskopi işlemi, mikro cerrahi ile ameliyat gerektirmeyecek hastalarda ve yürümeyle oturma gibi günlük aktiviteleri kısıtlanan, ağrılarından şikayetçi hastalara uygulanabilir. Yöntem, çoğunlukla fizik tedavi uygulamaları ve ilaç tedavilerinden fayda görmeyen hastalar için geliştirilmiştir. Ayrıca bel bölgesinde birden fazla mesafede yaygın fıtıklaşmaları olan hastalarda başarıyla uygulanabilmektedir. Daha önce bel bölgesinden ameliyat olmuş ancak şikayetleri geçmemiş hastalarda yararlılığı da oldukça yüksektir” sözlerine yer verdi.

STERİL ORTAMDA YAPILIYOR

Epiduroskopinin küçük ve orta büyüklükteki bel fıtıkları için uygun olduğunu hatırlatan Op. Dr. Cengiz Gölçek, “Epiduroskopi, ameliyathanede steril bir ortamda yapılmaktadır. İşlem lokal anestezi ve sedasyonla yapılmakta, genel anestezi uygulanmamaktadır. İşlemin başlangıç kısmında sedasyonla hasta uyutulmakta, işlemin son kısmında hasta uyanık olmaktadır. İşlem sırasında hasta yüz üstü yatmaktadır. Kuyruk sokumu kısmında yer alan anatomik açıklıktan 3 mm kalınlığında kateterle girilerek işlem yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Operasyon sonunda hastaya herhangi bir dikiş işleminin yapılmadığına vurgu yapan Op. Dr. Gölçek, şöyle devam etti:

“Ortalama 20 ila 30 dakika süren epiduroskopi işlemi sonrasında hastanede yatmaya gerek kalmamaktadır. Hasta, 1 ila 2 saat içerisinde taburcu olabilmektedir. Ayrıca işlem uygulanan kişi, ertesi gün işbaşı yapabilir, günlük olağan yaşantısına devam edebilir. Bu işlem hastanın yaşam kalitesini kısıtlamaz, aksine arttırır. Bu yöntemde aynı seansta bütün bel fıtıklarına müdahale edilebilmektedir.”

SİNEM HATUN TAVUT

Son Güncelleme: 10.10.2018 18:30
Anahtar Kelimeler:
Bel FıtığıCengiz Gölçek
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