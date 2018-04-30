Bel Ağrısına Bilimsel Çözümler Arayın

Dr. Gölçek, “Ülkemizde insanların çoğunlukla her bel ağrısının bel fıtığına bağlı olduğunu sanması ve bel fıtığında cerrahi tedaviler ile ilgili olumsuz bir ön yargının oluşmuş olması gibi nedenlerle alternatif tedavi yöntemlerine başvurma sıklığı giderek artış göstermektedir. Oysa Türkiye'de sık sık karşılaştığımız bu tip 'alternatif' yollar arama davranışı, hastanın hem hastalığının gerçek sebebini öğrenmesini hem de kalıcı ve kesin çözüme ulaşmasını engelliyor” diye konuştu.

MADDİ VE MANEVİ SÖMÜRÜLME

Cengiz Gölçek, “Türkiye’de, sağlık sorunlarına ‘alternatif çözümler’ oluşturma konusunda oldukça

ilginç örneklere rastlanıyor. Bu durum hastaların sadece maddi ve manevi olarak sömürülmesine değil, ölüm riski ile karşılaşmalarına da sebep olabiliyor. Bel fıtığı da bu duruma alet edilen hastalıklardan biri. Bir zamanlar birçok yerde bu sorunu çözdüğünü iddia edenlerin, sokaklarda reklam yaptığına sıkça rastlıyorduk. Günümüzde de buna benzer durumların medyada sıkça haber olmaya başladığını görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Gölçek ,yaptığı açıklamada bu tip yöntemler konusunda vatandaşları uyararak, “Sağlık sorunları, ‘kişisel yöntemlerle’ değil, bilimsel çerçevede yaklaşan uzman doktorlarla çözülmeli” vurgusu yaptı.

BEL AĞRISI HER ZAMAN FITIK BELİRTİSİ DEĞİLDİR

Bel ağrısı çeken hastaların başvurması gereken adresin beyin ve sinir cerrahisi ile fiziksel tedavi ve rehabilitasyon uzmanları olması gerektiğini söyleyen Gölçek,“Bu hastalık konusunda bu iki branş hekimleri çoğunlukla ortak çalışmaktadır. Öte yandan her bel ağrısı, bel fıtığı belirtisi olmayıp, başka bazı hastalıkların da göstergesi olabilir. Bu nedenle hastanın ayrıntılı muayene ve incelemelerinin yapılması gereklidir. Eğer bu ağrı gerçekten bel fıtığına bağlı ise de; tedavi çoğunlukla basamaklı şekilde yapılır. Hastanın muayene bulguları ve radyolojik-biyokimyasal-elektrofizyolojik incelemelerine göre değişik tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Bu yöntemler yelpazesi; sadece yatak istirahatından fizik tedavi uygulamaları, girişimsel ağrı uygulamaları ve cerrahi tedaviye kadar değişen bir aralıktadır. Bu nedenle hastanın bir beyin ve sinir cerrahisi uzman hekimi tarafından bilimsel ölçütler içerisinde değerlendirilip, gerekli tedaviye bu şekilde karar verilmesi doğru yöntemdir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

UZMANLARA DANIŞIN

Gölçek, “Vatandaşlarımız tam teşhisin bile konmadığı ve gayri bilimsel bazı tedavi çabalarının gösterildiği bu durumlarda, sağlıklarının ciddi zarar görebileceği konusunda duyarlı olmalıdırlar. Örneğin omurgayı tutan bir tümör olgusu da temel olarak bel ağrısından yakınır. Böyle bir hastamızın bu şekilde omurganın aşırı yükler altında gerilmesine neden olan girişimler uygulandığında, omurlar ve/veya bağlar hasar görerek, omurilik ve sinir basılarına sebep olunabilir ve sonuç kısmi veya tam felce kadar gidebilir. Halkımızın bu tür gayri bilimsel tedavi iddiaları karşısında, kendi sağlıklarını riske atmamak için, daha duyarlı olması ve bilimsel adres olan beyin ve sinir cerrahisi uzman hekimine başvurması gereklidir” ifadelerini kullandı.

HİLAL DEMİRTAŞ -Busabah Gazetesi

