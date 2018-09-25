Bebeklerinizin dişlerini tülbentle silin

Diş Hekimi Ömer Faruk Özgen, “Çocuklardan 6. aydan itibaren rutin kontroller olur. Çocuklar diş çıkarma süreci 6. ayında başlar, 2 buçuk yaşına kadar devam eder. Çocuklarda ilk başta 20 tane süt dişi vardır. Sonrasında 6 yaşından sonrada artık yavaş yavaş süt dişlerini yeniler. Sürekli dişler yani gerçek dişler çıkar. Bu süreçte aşağı yukarı 12 yaşına kadar devam eder. Bu süre zarfında çocukların el becerisi çok gelişmediği için dişler çürüğe çok yatkın olurlar. Şu zamanda biraz daha yumuşak gıdalarla beslendiğimiz için, diş fırçalama alışkanlığı da tam oturmadığı için, bu dönemde çürüklere koruyucu tedavi uygularız. Doğru diş fırçalama tekniğinin kazandırılması da bir koruyucu hekimliğe girer.Çocuklarda koruyucu hekimlik 6. aydan itibaren ek gıdaya geçtikten sonra çıkan dişleri bir tülbentle silmeleri gerekiyor. Dişler üzerinde plak dediğimiz tartar oluşumu engellemek için dişlerin temizliğine dikkat etmek gerekiyor” ifadelerini kaydetti.

“RUTİN KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN”

Türkiye'de ağız ve diş sağlığına insanların önem vermediğini belirten Diş Hekimi Özgen, 6 ayda bir diş kontrollerinin yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Şöyle bir zihniyet oturmuştur;‘ya ne de olsa yaşlandığımızda dişlerimizin hepsi dökülecek…'Çünkü büyüklerinden bunu görmüşler. Dedemin ağzında diş yok, benimkinde de olmayacak,babamın ağzında diş yok benimkinde de olmayacak.Bu anlayış var. Bir tek çocuklar için değil, yetişkinler içinde, her bir birey için de, 6 ayda bir rutin kontrollerinizi yaptırın. Şu da var 'Diş Hekimi Fobisi' diye çok yaygın bir fobi var. Ağrısa bile insanlar evde, ağrı kesicilerle, kulaktan dolma yöntemlerle bunu geçiştirmeye çalışıyorlar. İşte o zaman daha da kötüleşiyor” dedi.

Diş Hekimi Ömer Faruk Özgen, koruyucu diş hekimliğini hakkında da bilgiler verdi. Özgen, “Tedavi edici hekimlik genellikle pahalıdır. Koruyucu hekimlik daha kolay, ucuz, dişlerde çürümeden önlem alma yöntemidir. Koruyucu diş hekimliğinde amaç dişi çürümeden korumaktır” dedi.