Yeni doğan bebeğin cildi yumuşak ve hassastır. Bu yüzden rutin cilt bakımı da çok önemlidir. Bebekler için kullanılacak cilt bakımı ürünlerinin parfümsüz, kokusuz olmasına dikkat edilmesi, boya ve zararlı etkileri bilinen kimyasallar içermemesi gerektiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay yeni doğanda cilt bakımı yaparken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Yeni doğan bebeklerin cilt bakımı yapılırken dikkat etmeleri gereken noktaları açıklayan Dr. Günay, “Yeni doğan bebekler üzerinde mumsu bir tabaka bulunur. Bu tabakayı kaldırmamak gerekir, yıkandıkça çıkmasını bekleyin. Bebeklerin vücudu boğum boğumdur. Bu boğumların arasında kirler oluşup enfeksiyon kapılmasına neden olabilir. Bu yüzden boğumların arasını her gün temizlemek gerekir” şeklinde konuştu.

Yeni doğan bebeklerde halk arasında konak olarak bilinen ve atılamayan deri birikimleri olduğunu söyleyen Günay, deri birikimlerinin kaldırılmaması ve nemlendirici, şampuan ve krem kullanarak çıkmasının beklenmesi gerektiğini ifade etti.

BEBEKLER DOĞUŞTAN KURU CİLTLİ OLABİLİR

Bazı bebeklerin doğuştan kuru ciltli olduğunu açıklayan Dr. Ahmet Günay, kepek gibi görünen kuru ciltten kurtulmak için banyodan sonra bebeğin cildinin doğal ürünlerle nemlendirilmesi gerektiğini söyledi. Günay, bebeklerde idrar ve kakanın ciltle uzun süre temas halinde olmasının mantar veya pişiğe sebep olabileceğini de sözlerine ekledi.

KIRMIZI LEKELER VARSA MANTAR SÖZ KONUSU OLABİLİR

“Bebeğinizin kasık ve diğer büklüm yerlerinde kırmızı lekeler oluşuyorsa ve bebeğiniz huzursuz ise mantar söz konusu olabilir” şeklinde konuşan Dr. Günay, böylesi durumla karşı karşıya gelindiğinde bebeğin en yakın cilt doktoruna götürülmesini söyledi.

Bebeklerin cilt sağlığı için Günay, “Bebeklerin çamaşırları bebeklere özel sabunlarla yıkanmalıdır. Özel bebek deterjanları kullanarak normal deterjanların iyi durulanmaması sonucu oluşabilecek egzama ve pişik önlenmelidir. Bebek güneşten korunmalı ve güneş koruyucu kremler kullanılmalı. Bebeğe gereken D vitaminin güneşten sağlandığı unutulmamalı bu nedenle de bebekler 10.00-16.00 saatleri dışında dışarı çıkarılmamalı” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ