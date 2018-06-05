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Bebeğinizde bu belirtiler varsa…

Dünyada her yıl bir milyon, ülkemizde her yıl 13-15 bin bebek doğumsal kalp hastalıklı olarak dünyaya geliyor. Karıncık ile kulakçıkların gelişim bozuklukları, kalbin odacıkları arasındaki delikler ve kalp kapakçıklarındaki bozukluklar başta olmak üzere 200’den fazla doğumsal kalp hastalığı mevcut.

Bebeğinizde bu belirtiler varsa…

Dünyada her yıl bir milyon, ülkemizde her yıl 13-15 bin bebek doğumsal kalp hastalıklı olarak dünyaya geliyor. Karıncık ile kulakçıkların gelişim bozuklukları, kalbin odacıkları arasındaki delikler ve kalp kapakçıklarındaki bozukluklar başta olmak üzere 200’den fazla doğumsal kalp hastalığı mevcut.

05 Haziran 2018 Salı 10:55
Bebeğinizde bu belirtiler varsa…

Çocuk Kalp Cerrahisi Bilim Dalı ve Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu bu noktada erken teşhis ve uygun tedavinin anahtar rol üstlendiğine işaret ederek, “Doğumsal kalp hastalıklarında, çocukların yüzde 30’unun, doğumdan sonra ilk bir ay içinde tedavi edilmeleri gerekiyor. Bu nedenle ebeveynlerin bu hastalıkların belirtilerini tanımaları ve zaman kaybetmeden bir hekime başvurmaları çok önemli” dedi.

Sarıoğlu, anne veya babasında doğumsal kalp hastalığı olan bebeklerde hastalığın gelişme riskinin normal popülasyona göre 2-3 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra akraba evlilikleri, hamilelik sırasında geçirilen ağır viral enfeksiyonlar, sigara ile alkol kullanımı, kullanılan bazı ilaçlar, röntgen ışınlarına ya da radyasyona maruz kalmak, diyabet hastalığı ve 35 yaşın üzerindeki hamilelikler, doğumsal kalp hastalıklarının diğer nedenlerini oluşturuyor. Ayrıca tüp bebeklerde ve Down Sendromu gibi bazı kromozom anomalisi olan bebeklerde de bu hastalıkların görülme riski yükseliyor.

BU BELİRTİLERİ ATLAMAYIN!

Doğumsal kalp hastalığı ile doğan her 3 bebekten 1’inde doğumdan sonraki ilk 1 ay içinde çeşitli belirtiler gelişiyor. Sarıoğlu doğumsal kalp hastalıklarında asla atlanmaması gereken başlıca belirtileri şöyle sıraladı:

“Bebeğin dudakları, ağız içi ve tırnaklarında oluşan morluk, çok sık solup alıp verme ve nefes alıp verirken kaburgalarda oluşan çekilme, sık sık solunum yolu hastalığı geçirmek, emzirme sırasında emmek istememe veya emerken çabuk yorulma, İştahsızlık ve kilo almada güçlük, çabuk yorulma.” 

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAnne BabaBebekSağlık
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